Kenia Os lanza ‘Belladona’ y revela la fecha de lanzamiento de su álbum K de Karma

Kenia Os lanzó este jueves 15 de enero Belladona, la canción con la que inicia su nueva era musical y la cuenta regresiva para el lanzamiento de su próximo álbum de estudio K de Karma, que ha sido muy esperado por los fans de la famosa.
A diferencia de su disco anterior, Pink Aura, en K de Karma, Kenia Os sorprende con una faceta más sensual y oscura que ha quedado más que clara con Belladona, donde cuenta la historia como una femme fatale.
¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Kenia Os?
Se reveló que el cuarto álbum de estudio de la famosa estará disponible en las plataformas de streaming a partir del 19 de marzo del 2026 y contará con un total de 14 tracks, por lo que se trata de un disco de larga duración.
Hasta el momento, no se han revelado los nombres de las canciones que vendrán en el disco y tampoco si habrán colaboraciones con otros artistas. Sin embargo, ha circulado una manera en la que los fans irán conociendo más detalles detrás del material discográfico.
Por cada 20 mil nuevos pre-saves, se revelará un nuevo karma y también se activarán clips exclusivos dentro de Spotify, donde Kenia compartirá su emoción, historia y energía detrás de cada canción.
Letra de ‘Belladona’ de Kenia Os
Mon a-, mon amour, baby, uh, la-la
Huyendo otra vez por el 101
Si el amor te mata, soy criminal
Traigo una .45 en la guantera, soy
La Belladona
Dijo que era contador
Trabajaba en Wall Street de Nueva York (Mm)
Media como metro y tanto
Y además era muy controlador (Mhm)
Preguntaba por Ronny, por Diego, por John
Dije: ¡Oh! ¿Quieres, bebé, un baño de inmersión?
Y sin querer, tiré en la tina, el secador
Mon a-, mon amour, baby, uh, la-la
Huyendo otra vez por el 101
Si el amor te mata, soy criminal
Traigo una .45 en la guantera, soy
La Belladona
En el bar, conocí a Tomás
Y tomaba más de lo que debía
Mm, no tenía problema
Pero borracho le tiró a mi prima
Mi madre siempre me decía: “Ojos que no ven, corazón que no siente”
Por eso cerré los ojos
Cuando él los cerró para siempre
¿Fernando Vicente? Stop
El cowboy fuckboy ¿Ese es con quién?
No, el semental
¡Ah! Jajaja, anyways
El sexo brutal, ¡uh!
Pero el cabrón a todas las quería montar (¡Agh!)
Creo que no fui la primera pero
Fui su destino final (Muah)
Mon a-, mon amour, baby, uh, la-la
Huyendo otra vez por el 101
Si el amor te mata, soy criminal (criminal)
Traigo una .45 en la guantera, soy
La Belladona
Mon a-, mon amour, baby, uh, la-la
Huyendo otra vez por el 101
Si el amor te mata, soy criminal (criminal)
Traigo una .45 en la guantera, soy
La Belladona
Qué peligro es amar
El corazón como enemigo es un arma de doble filo
Que corta más cuando está partido
Si no era el tuyo, baby, va a ser el mío
Mon a-, mon amour, baby, uh, la-la
Huyendo otra vez por el 101
Si el amor te mata, soy criminal (criminal)
Traigo una .45 en la guantera, soy
La Belladona
La Belladona
La Belladona
Traigo el .45 en la guantera
Mm, jajaja
K Os
Jajaja
¡Uh!