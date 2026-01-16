Kenia Os lanza ‘Belladona’ y revela la fecha de lanzamiento de su álbum K de Karma

Kenia Os lanzó este jueves 15 de enero Belladona, la canción con la que inicia su nueva era musical y la cuenta regresiva para el lanzamiento de su próximo álbum de estudio K de Karma, que ha sido muy esperado por los fans de la famosa.

A diferencia de su disco anterior, Pink Aura, en K de Karma, Kenia Os sorprende con una faceta más sensual y oscura que ha quedado más que clara con Belladona, donde cuenta la historia como una femme fatale.

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Kenia Os?

Se reveló que el cuarto álbum de estudio de la famosa estará disponible en las plataformas de streaming a partir del 19 de marzo del 2026 y contará con un total de 14 tracks, por lo que se trata de un disco de larga duración.

Hasta el momento, no se han revelado los nombres de las canciones que vendrán en el disco y tampoco si habrán colaboraciones con otros artistas. Sin embargo, ha circulado una manera en la que los fans irán conociendo más detalles detrás del material discográfico.

Por cada 20 mil nuevos pre-saves, se revelará un nuevo karma y también se activarán clips exclusivos dentro de Spotify, donde Kenia compartirá su emoción, historia y energía detrás de cada canción.

El cuarto álbum de Kenia OS “K De Karma” estará disponible este 19 de Marzo y contará con 14 tracks.



Desde el primer momento, el tracklist se mantiene en misterio y solo los fans podrán revelar el karma, es decir, el nombre de cada canción.



Por cada 20 mil nuevos pre-saves,… pic.twitter.com/QfkUPLKulP — Indie 505 (@Indie5051) January 16, 2026

Letra de ‘Belladona’ de Kenia Os

Mon a-, mon amour, baby, uh, la-la

Huyendo otra vez por el 101

Si el amor te mata, soy criminal

Traigo una .45 en la guantera, soy

La Belladona

Dijo que era contador

Trabajaba en Wall Street de Nueva York (Mm)

Media como metro y tanto

Y además era muy controlador (Mhm)

Preguntaba por Ronny, por Diego, por John

Dije: ¡Oh! ¿Quieres, bebé, un baño de inmersión?

Y sin querer, tiré en la tina, el secador

Mon a-, mon amour, baby, uh, la-la

Huyendo otra vez por el 101

Si el amor te mata, soy criminal

Traigo una .45 en la guantera, soy

La Belladona

En el bar, conocí a Tomás

Y tomaba más de lo que debía

Mm, no tenía problema

Pero borracho le tiró a mi prima

Mi madre siempre me decía: “Ojos que no ven, corazón que no siente”

Por eso cerré los ojos

Cuando él los cerró para siempre

¿Fernando Vicente? Stop

El cowboy fuckboy ¿Ese es con quién?

No, el semental

¡Ah! Jajaja, anyways

El sexo brutal, ¡uh!

Pero el cabrón a todas las quería montar (¡Agh!)

Creo que no fui la primera pero

Fui su destino final (Muah)

Mon a-, mon amour, baby, uh, la-la

Huyendo otra vez por el 101

Si el amor te mata, soy criminal (criminal)

Traigo una .45 en la guantera, soy

La Belladona

Mon a-, mon amour, baby, uh, la-la

Huyendo otra vez por el 101

Si el amor te mata, soy criminal (criminal)

Traigo una .45 en la guantera, soy

La Belladona

Qué peligro es amar

El corazón como enemigo es un arma de doble filo

Que corta más cuando está partido

Si no era el tuyo, baby, va a ser el mío

Mon a-, mon amour, baby, uh, la-la

Huyendo otra vez por el 101

Si el amor te mata, soy criminal (criminal)

Traigo una .45 en la guantera, soy

La Belladona

La Belladona

La Belladona

Traigo el .45 en la guantera

Mm, jajaja

K Os

Jajaja

¡Uh!