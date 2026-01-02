Kenia Os anuncia su nueva era, ¿Qué se sabe de ‘Karma #1′?

Kenia Os ha encendido las redes sociales tras anunciar este 1 de enero su regreso a la música y la próxima llegada de su cuarto álbum de estudio, una noticia que emocionó a sus fanáticos que llevan más de un año esperando música nueva de parte de la cantante.

Fue a través de redes sociales que Kenia Os anunció su regreso en un video junto a la influencer viral Doris Jocelyn, donde la creadora de contenido recreó algunos de los looks más icónicos de la cantante a través de sus años en la industria musical.

Los atuendos iban acompañados por canciones que han marcado su carrera como ‘Llévatelo’, ‘Malas Decisiones’, ‘Big Bang’ y ‘Kitty’, antes de aparecer con un estilo más rockero y sensual.

En el video, podemos ver a Kenia con botas altas y vestida con ropa interior negra y sensual, luciendo nuevamente su característico cabello negro y con música de fondo que deja ver una estética más edgy.

Además, se mostró un logo negro abstracto en forma de escorpión y el color rojo, lo que refuerza la idea de que veremos la faceta más dark de la celebridad hasta el momento.

En sus historias, la famosa agregó un link para preguardar ‘Karma #1′. El link te envía a un sitio web de SonyMusic que anuncia “una nueva era está por llegar”.

KARMA #1; KENIA OS. 🦂❤️‍🔥 pic.twitter.com/kz8UA7Ee5D — Kenia Os Data (@KeniaOs_Data) January 2, 2026

Asimismo, te da las opciones para preguardar en tu plataforma de streaming deseada, ya sea Spotify o Apple Music. Tras hacerlo te agradece, sin dar mayores detalles sobre el proyecto.

Sea como sea, sabemos que el nuevo álbum de Kenia Os está más cerca que nunca y los fans de la artista mexicana desean saber más de este concepto que parece que va a contrastar por completo con Pink Aura, su anterior disco.