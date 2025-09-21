El drástico cambio de look de Peso Pluma; así luce ahora el cantante | VIDEO

Peso Pluma, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, tiene un nuevo estilo con el que causa sensación. El cantante de corridos tumbaos nuevamente ha decidido sorprender con su apariencia física, al mostrar un corte de pelo que se aleja de lo que muchos conocían en el pasado.

Peso Pluma presume nuevo look

Fue a través de su cuenta de Instagram que Peso Pluma compartió un video desde una piscina. Aparece frente a ella con una vestimenta casual que consistía en shorts azules, una playera sin mangas, medias largas y chanclas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su cabello.

El famoso ahora luce un buzzcut, como se le conoce a un corte clásico que consiste en un rapado al ras, que en el pasado hemos visto en decenas de deportistas, modelos y músicos alrededor del mundo.

Las redes sociales del intérprete mexicano estallaron ante el nuevo video con comentarios positivos que celebran su apariencia. Uno de los comentarios destacados que el de Kenia Os, quien expresó su cariño al escribirle “te amo”, dejando claro su atracción.

Ahora, te compartimos algunos mensajes más de los fans del cantante de corridos tumbados:

“Saben lo que significa”.

"Está anunciado el prime como Maluma“.

"Me puse a llorar pero recordé que cuando se hace nuevo corte, saca nuevo álbum“.

"La buena mano de la preciosísima Kenia Os“.

Los cortes de cabello de Peso Pluma

Ya anteriormente, Peso Pluma ha dado de qué hablar con algo tan simple como un corte de pelo. Y es que en el pasado, su característico y extraño look que fue producto de un mal peluquero, se convirtió en un símbolo de los corridos tumbados, replicado por miles de seguidores.

Después de consolidarse como un referente de la música mexicana, el intérprete de Ella Baila Sola dio de qué hablar con un supuesto nuevo estilo que lo hacía lucir bastante mejor que antes, aunque resultó que en ese momento, se trataba de un muy buen uso de la Inteligencia Artificial que había logrado engañar a millones.

A pesar de todo, Peso Pluma sí ha cambiado de cortes de pelo en el pasado, siendo el más reciente uno más común. Ahora, luce un buzzcut que generó sorpresa entre quienes no lo conocían con tan poco cabello.

El cantante Peso Pluma, durante un concierto en la Ciudad de México, en 2023. Foto|Cuartoscuro