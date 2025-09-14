La influencer Kenia Os y el cantante de corridos tumbados Peso Pluma han acaparado titulares desde hicieron pública su relación amorosa, a finales de febrero. En esta ocasión un gesto levantó sospechas sobre un posible embarazo de la intérprete de “Malas Decisiones” y su novio.

La famosa pareja asistió recientemente al desfile de la Semana de la Moda de Nueva York. Sus looks fueron parte de la casa de moda Off-White y la cantante robó miradas al usar un vestido rojo con transparencias y de corte asimétrico. Mientras tanto, Peso Pluma resaltó por usar un conjunto deportivo también en tonos rojizos, gorra y zapatos de vestir negros.

¿Kenia Os y Peso Pluma están esperando un bebé? Esta FOTO lo comprobaría

Kenia Os y Peso Pluma volvieron tema de conversación luego de que, durante algunos segundos, la cantante colocó su mano cerca del vientre al posar para las cámaras. El gesto fue breve, pero los fans de la pareja comenzaron a especular sobre si la pareja está esperando un bebé.

Además, la también influencer compartió a través de su cuenta de Instagram varias fotografías junto a Peso Pluma. Una de las imágenes que más llama la atención es una en blanco y negro, donde el intérprete de corridos tumbados sostiene el abdomen de Kenia Os.

Peso comentó dicha publicación, gesto que encantó al público. “Nuestra primer pasarela juntos hermosa” y “TE AMO MI REINA CHULA”, escribió el también compositor originario de Jalisco.

Las especulaciones de los fans ante la posible espera de un bebé fueron expresadas en redes sociales como X, antes Twitter, e Instagram. Varios seguidores de la pareja mostraron su emoción y alegría.

Este gesto confirmaría que Kenia Os y Peso Pluma están esperando un bebé ı Foto: IG @keniaos/X @The_iconic_os

No es la primera ocasión en que la vida privada de Kenia OS da pie a rumores. En agosto, algunos seguidores insinuaron que la cantante y su pareja podrían estar considerando avanzar en su relación y comprometerse para llegar al altar. No obstante, hasta el momento, ni Kenia OS ni Peso Pluma han confirmado un posible embarazo, por lo que las suposiciones continúan siendo sólo especulaciones.

Lo que sí es seguro, es que Kenia OS y Peso Pluma se han convertido en una de las parejas más queridas por el público. Cada vez que los cantantes comparten fotografías juntos, los fans los llenan de halagos y buenos deseos. Algunas de sus publicaciones han alcanzado más de un millón de Me gusta y más de cinco mil comentarios.