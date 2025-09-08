Oasis dejaría derrama de mil millones de pesos en CDMX, estima Canaco

La banda británica Oasis dejará una derrama económica de entre 850 y mil millones de pesos en la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco CDMX). Los conciertos de los hermanos Gallagher se llevarán a cabo este 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros.

De acuerdo con la dependencia, se espera una afluencia de entre 120 a 130 mil asistentes totales en ambas fechas de los únicos conciertos de Oasis en el país.

El Estadio GNP Seguros, antes Foro Sol. ı Foto: larazondemexico

Estiman alta ocupación hotelera por conciertos de Oasis

“Eventos como este, suelen elevar la ocupación hotelera en zonas cercanas al estadio GNP Seguros entre un 70 – 80 por ciento”, estimó la Canaco.

Añadió que el espectáculo musical podría generar un alto impacto económico en los sectores gastronómicos, como restaurantes, cafés, bares, entre otros; así como en el sector de transporte local: taxis de sitio, taxis de aplicación, transporte público. También en el comercio minorista, como tiendas, farmacias, tiendas de conveniencia, tiendas de souvenirs, entre otros.

“Se recomienda a los asistentes, comprar en el comercio formal, ya que parte de la mercancía ofrecida afuera del estadio GNP es de dudosa procedencia o pirata , que va en detrimento de la economía formal”, destacó.

Oasis regresa tras 16 años

Después de su separación en agosto de 2009, Liam y Noel Gallagher anunciaron el regreso de la banda a los escenarios con una gira mundial llamada “Live 25”.

Los conciertos arrancaron en julio pasado en Cardiff, Reino Unido. Luego de varios conciertos en el viejo continente arribaron a Estados Unidos, donde su última presentación fue en Los Ángeles, California.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher, de Oasis. ı Foto: larazondemexico

Con éxitos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Live Forever”, la banda británica promete encender el estadio mencionado, antes conocido como “Foro Sol”.

La última vez que se presentaron en la Ciudad de México, los hermanos Gallagher lo hicieron en el “Palacio de los Deportes”, en 2008.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr