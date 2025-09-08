Setlist de Oasis 2025: Todas las canciones de sus conciertos

Los hermanos Liam y Noel Gallagher se encuentran en medio de su gira por el reencuentro de Oasis este 2025 y estamos a solo unos días de poder verlos en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.
Oasis se presentará los días 12 y 13 de septiembre frente a 60 mil personas en cada una de sus noches y uno de los factores más importantes para el público es cuál es la setlist que podremos escuchar.
La agrupación estuvo separada por 15 años, desde su ruptura en agosto de 2009 hasta su regreso anunciado para conciertos en 2025. Al parecer, los hermanos consiguieron dejar de lado los desacuerdos constantes que los llevó a disolver la banda en el pasado.
Se sabe que los hermanos Gallagher tendrán una presentación con una duración aproximada de 3 horas con 40 minutos, por lo que podemos esperar que suenen varios de sus éxitos en el GNP. Ahora, te compartimos cuál es la setlist que han interpretado recientemente:
Setlist de Oasis 2025
Este es el setlist que los artistas han cantado en sus últimos conciertos como parte de su gira de reencuentro:
- Hello
- Acquiesce
- Morning Glory
- Some Might Say
- Bring It On Down
- Cigarettes & Alcohol
- Fade Away
- Supersonic
- Roll With It
- Talk Tonight
- Half the World Away
- Little by Little
- D’You Know What I Mean?
- Stand by Me
- Cast No Shadow
- Slide Away
- Whatever
- Live Forever
- Rock ‘n’ Roll Star
- The Masterplan
- Don’t Look Back in Anger
- Wonderwall
- Champagne Supernova
Desde que se anunció el regreso de Oasis a la CDMX, la expectativa se convirtió en una oleada de nostalgia y adrenalina que recorre a varias generaciones. Para muchos, es la oportunidad de revivir los himnos que marcaron su juventud, mientras que para otros representa cumplir el sueño de ver en vivo a la banda que ha acompañado sus momentos más importantes.
El regreso de la banda no solo es un concierto, es un evento histórico que promete unir a miles de voces en un mismo grito de celebración y melancolía británica en el corazón de la capital.