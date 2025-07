La emblemática banda británica Oasis regresó a los escenarios tras una ausencia de 16 años con un electrizante concierto en el Principality Stadium de Cardiff, lo que marcó el inicio de su gira Oasis Live ’25, frente a aproximadamente 75 000 fanáticos emocionados.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher subieron unidos al escenario, alzando simbólicamente las manos para cerrar viejas disputas y demostrar un renovado compromiso con su legado musical. El concierto arrancó con “Hello”, un clásico de 1995, cuyo verso “Never was the same, until the life I knew came by my door and said hello” retumbó en los sentidos del público, que coreó cada palabra con fervor.

Oasis: El primer concierto y el reencuentro más esperado

Durante dos horas, Oasis repasó un total de 23 canciones, centrando su setlist en temas de sus dos primeros álbumes, Definitely Maybe (1994) y (What’s the Story) Morning Glory? (1995), este último celebrando su trigésimo aniversario. Entre los momentos más destacados, se incluyeron himnos generacionales como “Supersonic”, “Morning Glory”, “Don’t Look Back in Anger”, “Stand by Me”, “Some Might Say” y el cierre emotivo con “Champagne Supernova”.

Un momento especialmente conmovedor fue la interpretación de “Live Forever”, durante la cual proyectaron en pantalla la imagen del futbolista Diogo Jota, quien falleció recientemente, formando un vínculo emotivo entre la banda, el deporte y los fans. Además, Noel tuvo su espacio como solista para encantar a la audiencia con la melancólica “Talk Tonight”, conectando con audiencias tanto nostálgicas como nuevas.

La prensa especializada le otorgó calificaciones sobresalientes: The Guardian calificó el regreso como “magically, exhaustingly uplifting”, mientras que BBC destacó que “Oasis despejó las dudas… con un sonido renovado y lleno de energía”, y la NME comparó el evento con una reunión incluso más inimaginable que la de los Beatles.

Un concierto histórico

Más allá de lo sonoro, la velada simbolizó una reconciliación: Liam y Noel permanecieron mayormente en silencio durante la noche, salvo ese momento inicial de unión y un abrazo al final, suficientes para infundir esperanza entre los fans. El estilo del concierto fue deliberadamente minimalista en producción, enfocándose en la ejecución cruda y sincera de su legado musical, sin artificios.

Tras este concierto histórico, Oasis Live ’25 continuará recorriendo cuatro continentes, incluyendo fechas en Manchester, Londres, Argentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Asia y Australia, con todas las entradas casi agotadas y una proyección de ingresos millonarios.

El regreso de Oasis en Cardiff no sólo confirmó su vigencia como referentes del britpop, sino que demostró que el poder de la música une generaciones y reaviva pasiones. Lo que muchos consideraban un imposible se convirtió en un hito cultural y emocional, subrayando que, para los Gallagher, este reencuentro es más que un concierto: es una lección de legado y redención musical.