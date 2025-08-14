Oasis en México: Fechas, horario y ubicación de la NUEVA tienda para conseguir la merch de Adidas

Oasis y los precios de sus boletos para conciertos en CDMX

La espera terminó para los fans mexicanos de Oasis: poco antes de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, la legendaria banda británica montó una fan store temporal en la Ciudad de México que promete ser una experiencia inolvidable para quienes vivieron la era del britpop.

Ubicación y fechas de la tienda de Oasis en México

Instalada en Plaza Carso (calle Lago Zúrich 245, colonia Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo), esta tienda estará abierta al público del 25 de agosto al 13 de septiembre de 2025 —o hasta agotar existencias— justo en paralelo a sus presentaciones los días 12 y 13 en el estadio capitalino.

Adidas anunció la nueva colaboración de Oasis para su regreso ı Foto: Especial

Horario de atención para la tienda de Oasis

La tienda operará todos los días, de 10:00 a 20:00 horas, lo que brinda horarios amplios para que los fans puedan visitarla en cualquier momento del día.

¿Cómo me registro para comprar en la tienda de Oasis en México?

El acceso es gratuito, pero requiere una reserva previa a través del portal de Guru Tickets, donde debes elegir un horario para entrar. La inscripción está limitada a dos reservaciones por usuario. Esta modalidad permite evitar aglomeraciones y asegurar una experiencia fluida.

Lo que encontrarás dentro

La tienda es mucho más que un punto de venta: es una experiencia para seguidores de Oasis. Ofrece:

Merchandising oficial de la gira Oasis Live ’25 .

Artículos de edición limitada, ideales para coleccionistas.

Colaboración exclusiva con Adidas Originals : sombreros de cubo, sudaderas, pants y más.

Discos en vinilo, CDs, accesorios como tazas, tote bags, pines, llaveros, posters, impresiones y mantas.

¿Por qué no debes dejarlo pasar?

La Fan Store representa la oportunidad única de revivir la nostalgia de Oasis en un espacio diseñado para fans.

Los artículos, especialmente la colaboración con Adidas, están en alta demanda y podrían agotarse rápido.

Tras su éxito en ciudades como Manchester o Londres, se espera alta afluencia. Regístrate cuanto antes para asegurar tu lugar y evitar filas prolongadas.

Una gran oportunidad para fans de Oasis en México: la tienda temporal en Plaza Carso abrirá del 25 de agosto al 13 de septiembre, operando todos los días de 10 a 20 h.

El acceso es gratuito con reserva previa, y las piezas más exclusivas, como el merch Adidas y edición limitada, se agotarán temprano, por lo que planear tu visita pronto será la mejor decisión para llevarte un pedazo de este regreso icónico.

Recuerda que si no compras en esta oportunidad, habrá mercancía en los conciertos de Oasis en México.