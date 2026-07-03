Copa del Mundo

Esta es la razón por la que el México vs Inglaterra del Mundial 2026 se jugaría a las 12:00 el domingo

A dos días de que se lleve a cabo el partido entre México e Inglaterra se especula que el horario cambiará de las 18:00 a las 12:00 horas del domingo

El partido entre México e Inglaterra podría cambiar de horario.
El partido entre México e Inglaterra podría cambiar de horario. Foto: Mexsport
Por:
Diego Chávez Ortiz

Uno de los partidos más llamativos de los octavos de final es el México vs. Inglaterra y, a solo días de que se lleve a cabo el encuentro en la cancha del Estadio Ciudad de México, se especula que el compromiso pasará a jugarse a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Varios reportes indican que esta decisión viene por un tema climatológico en la Ciudad de México, ya que a esa hora se presupuesta que exista una tormenta eléctrica en las inmediaciones del Estadio Azteca; es por eso que se quiere evitar que ocurra lo mismo que en el encuentro entre México y Ecuador.

¿El cambio de horario puede afectar a la Selección de Inglaterra?

El cambio de horario para el partido entre México e Inglaterra puede afectar un poco más a los Tres Leones por el calor en la capital del país, ya que el sol estará en su máximo punto en la cancha del Estadio Azteca.

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El calor, la altura, el estadio y la contaminación son factores que puede ocupar México a su favor para vencer a Inglaterra, además el equipo de Javier Aguirre ya disputó uno de sus encuentros a las 13:00 horas y fue el de inauguración ante Sudáfrica.

El conjunto europeo estará entrenando en Cantera, la casa de los Pumas, buscando acoplarse lo más pronto posible a la altura de la Ciudad de México, ya que la zona sur de la capital es una de las más altas.

DCO

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