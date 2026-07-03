Esta es la razón por la que el México vs Inglaterra del Mundial 2026 se jugaría a las 12:00 el domingo

Uno de los partidos más llamativos de los octavos de final es el México vs. Inglaterra y, a solo días de que se lleve a cabo el encuentro en la cancha del Estadio Ciudad de México, se especula que el compromiso pasará a jugarse a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Varios reportes indican que esta decisión viene por un tema climatológico en la Ciudad de México, ya que a esa hora se presupuesta que exista una tormenta eléctrica en las inmediaciones del Estadio Azteca; es por eso que se quiere evitar que ocurra lo mismo que en el encuentro entre México y Ecuador.

🚨#ÚLTIMAHORA | El narrador de TUDN, Andrés Vaca, reportó en su cuenta de X que el partido entre México e Inglaterra cambia de horario. El duelo se jugaría a las 12:00 del mediodía del domingo. https://t.co/sbYoxLAolw pic.twitter.com/LVNVjj8cRZ — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 3, 2026

¿El cambio de horario puede afectar a la Selección de Inglaterra?

El cambio de horario para el partido entre México e Inglaterra puede afectar un poco más a los Tres Leones por el calor en la capital del país, ya que el sol estará en su máximo punto en la cancha del Estadio Azteca.

El calor, la altura, el estadio y la contaminación son factores que puede ocupar México a su favor para vencer a Inglaterra, además el equipo de Javier Aguirre ya disputó uno de sus encuentros a las 13:00 horas y fue el de inauguración ante Sudáfrica.

El conjunto europeo estará entrenando en Cantera, la casa de los Pumas, buscando acoplarse lo más pronto posible a la altura de la Ciudad de México, ya que la zona sur de la capital es una de las más altas.

DCO