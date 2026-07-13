Video de Adriana Barrientos al momento de ser asaltada se vuelve viral

Este fin de semana la figura de la televisión, Adriana Barrientos, sufrió un violento altercado en el sector de El Golf en la comuna de Las Condes, un hecho que fue registrado por las cámaras de seguridad.

Así fue el asalto de Adriana Barrientos

Se logró evidenciar la acción de cinco delincuentes encapuchados que la abordaron para robarle un vehículo de alta gama. Esto ocurrió cerca de las 16:00 horas cuando sujetos que esperaban a la víctima, la intimidaron con armas, le quitaron el rejos y otras pertenencias antes de escapar con su Porsche.

@chv_noticias 🚗 Adriana Barrientos fue víctima de una violenta encerrona el domingo 12 de julio mientras salía en su vehículo desde su domicilio. 📹 Cámaras de seguridad registraron el momento en que un automóvil le bloqueó el paso y varios delincuentes descendieron para intimidarla con armas, obligándola a bajar de su Porsche. ⌚ Los antisociales escaparon con el vehículo y diversas pertenencias, entre ellas un teléfono celular y un reloj. 🏥 Tras el asalto, Barrientos fue trasladada en una patrulla de Carabineros hasta la Clínica Alemana, donde constató lesiones. #CHVNoticias #CHVNacional ♬ sonido original - chv_noticias - chv_noticias

El periodista Hugo Valencia compartió los registros de las cámaras de seguridad en el que se aprecia cómo un grupo de personas aborda rápidamente el vehículo Porsche Boxster color plateado.

Por su parte, Adriana Barrientos denunció lo ocurrido a través de sus redes sociales y relató que fue golpeada, insultada y apuntada con un arma durante el asalto. “La única pistola que les quité era de plástico. Todo mal, mal, mal”, compartió a través de su cuenta de Instagram. Relató además que fue empujada al suelo por los delincuentes, sufriendo lesiones en el rostro, las manos y las piernas.

Horas después del robo, el vehículo fue recuperado por personal policial, pues había sido abandonado. Hasta ahora, permanece en una unidad policial mientras continúan las diligencias investigativas.

Hasta el momento, no hay personas detenidas. Además, indicaron que la investigación quedó a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI.

Adriana Barrientos Castro nació el 16 de abril de 1980 en Chile, inició su carrera como modelo en 2004, apareciendo en el programa matutino de televisión Buenos Días a Todos de Televisión Nacional de Chile , conducido por Felipe Camiroaga.

El 26 de agosto de 2004, Barrientos participó en Miss Chile , donde quedó como segunda finalista. Ese mismo año, el 6 de octubre, participó en Miss Mundo Chile y ganó el título de Mejor Traje de Baño. En abril de 2005, viajó a Guangzhou, China, representando a Chile en el certamen de belleza Miss Internacional Asia-Pacífico , donde obtuvo el octavo lugar.

En febrero de 2010, Barrientos trabajó como reportera y comentarista de espectáculos para Alfombra Roja , participando activamente en la cobertura del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, lo que significó su debut en esta labor informativa.

¿Quieres saber más?

Emiliano Aguilar se pelea a golpes en festival y él reacciona: ‘Estoy pelón como mi papá’ | VIDEO

¿Por qué Ignacia Michelson quedó fuera de Miss Universo 2026?

¿De qué murió Sam Neill que interpretó a Alan Grant, el protagonista de ‘Jurassic Park’?

Asaltan en vivo al periodista deportivo Fernando Vargas durante transmisión en Cuernavaca | VIDEO