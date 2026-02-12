Reportan que Pepe Aguilar sufrió supuesto ataque armado tras salir de su rancho El Soyate

El cantante Pepe Aguilar habría sufrido un ataque armado saliendo de su rancho El Soyate, según se reporta en redes sociales.

De acuerdo con la información, el cantante de “Por mujeres como tú” salió de su rancho rumbo al aeropuerto Internacional de Calera de Víctor Rosales con dirección hacia la Ciudad de México, cuando un grupo armado presuntamente atacó el convoy en el que viajaba Pepe Aguilar.

De acuerdo con la información, la agresión ocurrió alrededor de las seis de la tarde de este 12 de febrero en las inmediaciones del rancho del cantante.

TE RECOMENDAMOS: Esto dijo Lucy Moya confirma video filtrado y lanza amenaza

Así fue el ataque armado a Pepe Aguilar

Según la información de medios locales que se difundió, Pepe Aguilar viajaba con una docena de escoltas que tiene comisionados.

Primero salió un grupo de los escoltar al frente para trasladar al cantante al aeropuerto, sin embargo, antes de que el convoy del cantante saliera a la carretera federal 54 de Zacatecas fue cuando se habría dado el ataque armado.

Los elementos que iban al frente del convoy repelieron la agresión, mientras que el resto de los elementos que iban atrás pidieron ayuda a policías cercanos y lograron regresar al rancho para salvaguardar a Pepe Aguilar.

Por el momento no hay reporte oficial de qué fue lo que realmente sucedió con el cantante Pepe Aguilar y la supuesta agresión, sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades de se pronuncien y den detalles de lo sucedido.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el supuesto ataque armado?

Hasta el momento Pepe Aguilar no se ha pronunciado en sus redes sociales para revelar si es verdad que sufrió un ataque armado y para aclarar si está bien.

Pepe Aguilar y su familia se han vuelto de las más polémicas en las redes sociales, luego de que su hija Ángela Aguilar saliera a dar varias declaraciones controverciales y sobre todo después de que la joven se casara con Christian Nodal, con quien empezó una relación amorosa poco tiempo después de que el artista tuviera una hija con la rapera argentina Cazzu.