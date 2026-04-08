CDMX celebra el Primer Festival de ‘Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas’ con presencia de 55 idiomas originarios

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que con el “Primer Festival Ciudad de México, Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas”, en la plancha del Zócalo, se busca celebrar, reconocer y enaltecer la diversidad lingüística de esta capital, donde se hablan 55 lenguas indígenas de las 68 que hay en la República, y aseguró que en esta Ciudad está la esencia indígena de México.

“Este lugar se convierte en un lugar donde se hablan lenguas indígenas, un lugar en el que pueda expresarse su cultura. Hoy hablar de indígenas y de lenguas indígenas en la Ciudad de México es hablar del comercio y es hablar de la vivienda y es hablar de los derechos sociales”, aseguró.

Festival en CDMX destaca riqueza de lenguas indígenas en el país ı Foto: X: @ClaraBrugadaM

Acompañada por funcionarios de su gabinete y del estado de Hidalgo, así como legisladores capitalinos, Brugada Molina externó, desde la Plaza de la Constitución, un mensaje a las comunidades indígenas para garantizar que su administración está a favor de lograr que sus derechos se hagan realidad, y que siempre sean bien recibidos.

“Así como hay lucha de muchas otras expresiones, sabemos que aquí en esta gran Ciudad de México los indígenas tienen que ser bien recibidos, que aquí no se sientan fuera de su territorio, que este es su territorio, que ustedes son dueños de México y que aquí vamos a luchar contra la discriminación y ofrecemos al gobierno completo para ponernos al servicio de los pueblos indígenas”, subrayó la jefa del Ejecutivo Local.

En el Primer Festival: Ciudad de México, Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas las comunidades de pueblos originarios encuentran un espacio incluyente que nombra a la resistencia milenaria de nuestras raíces.



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Asimismo, dio la bienvenida a todas las comunidades indígenas a la capital, la cual, reiteró, es “la ciudad más pluricultural del país, la ciudad más plurilingüe y la ciudad más pluriétnica”.

Al tomar la palabra, la secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Nelly Antonia Juárez, destacó que el “Primer Festival Ciudad de México, Corazón de las Lenguas Indígenas” es un espacio para visibilizar y celebrar la diversidad cultural y lingüística de la capital, que está abierto desde el 3 y hasta el 12 de abril.

Señaló que el encuentro incluye un pabellón lingüístico con charlas, talleres y debates sobre la situación de las lenguas indígenas, así como un escenario principal con presentaciones de música tradicional y contemporánea que reivindican su uso.

Indicó que también participan comunidades indígenas residentes y pueblos originarios con muestras de artesanía, gastronomía y medicina tradicional, como parte de los saberes vinculados a las lenguas.

Festival en CDMX destaca riqueza de lenguas indígenas en el país ı Foto: x: @ClaraBrugadaM

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, indicó que con esta feria se reivindican las tradiciones de los pueblos indígenas, de los cuales todos los mexicanos deben estar orgullosos, porque somos de esas raíces que hablan distintas lenguas, se manifiestan en la cultura y las artesanías.

“Son raíces que un gobierno sensible, como el de la Ciudad de México que encabeza Clara Brugada, busca siempre fortalecerlos, darles el lugar que merecen. Busca escucharlos, atenderlos y acompañarlos en esta lucha, porque sigue siendo una resistencia”, puntualizó el funcionario.

Dijo que hay un reclamo justo de las comunidades, el que se celebre el Día Internacional de la Lengua Materna y la realización de un festival, lo que se le propuso a la jefa de gobierno y ella respondió: “Adelante, que se haga, porque es un reclamo justo de ustedes, de todos los grupos que radican en la Ciudad de México”.

Añadió que a esta festividad se acercó la secretaria de Turismo del Estado de Hidalgo, quien pidió participar en un espacio para la colocación de un Tenango, el más grande que se ha hecho en la historia.

Desde el primer Festival “Corazón de las Lenguas y Culturas Indígenas” en el Zócalo, compartimos un mensaje claro: la Ciudad de México abraza, cuida, protege, y enaltece la diversidad que yace en cada lengua y pueblo originario.



En la #CapitalDeLaTransformación trabajamos todos… pic.twitter.com/w3vUq1NHAQ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 9, 2026

La intérprete y traductora en lengua náhuatl de Hidalgo, Magdalena Flores de la Cruz, dirigió un mensaje en esta lengua originaria, destacando su presencia viva en la Ciudad de México y en distintas regiones del país. Subrayó que el náhuatl no sólo se habla en más de 16 estados de la República, sino que también tiene presencia en el extranjero, como en El Salvador, donde es conocido como pipil, lo que refleja la riqueza y expansión de las lenguas indígenas.

Durante su intervención, hizo un llamado a las y los hablantes a preservar y utilizar sus lenguas en todos los espacios, tanto públicos como privados, sin temor ni vergüenza, al tiempo que reconoció la resistencia histórica de más de 500 años de los pueblos originarios.

Asimismo, destacó el valor cultural y artístico de los saberes y oficios tradicionales, transmitidos de generación en generación, y enfatizó la importancia de continuar impulsando el uso de las lenguas indígenas desde las instituciones, como parte de una lucha vigente por su reconocimiento, dignificación y permanencia.

La secretaria de Turismo del estado de Hidalgo, Elizabeth Quintanar Gómez, quien acudió en representación del gobernador de dicha entidad, manifestó que la reunión en el Zócalo no sólo conmemora, sino que afirma que cada lengua es una forma de ver el mundo, una manera de nombrar la vida y la herencia que nos da identidad.

“Las lenguas indígenas no son vestigios del pasado, son presentes y son futuro; son conocimientos, son historia, son comunidad y sobre todo son dignidad”, indicó la funcionaria hidalguense. Añadió que México no puede entenderse sin la riqueza de sus lenguas, sin la fuerza de sus culturas y sin la memoria viva de sus pueblos.

Coincidió en que este primer festival es un espacio que da voz, visibilidad y reconocimiento a las lenguas, una riqueza que por mucho tiempo fue invisibilizada y que hoy encuentran un espacio de diálogo expresión profundamente significativo en el Zócalo de la Ciudad de México, pues refirió que cuando una lengua se fortalece lo hace también una comunidad, y con ella un país.

Festival en CDMX destaca riqueza de lenguas indígenas en el país ı Foto: x: @ClaraBrugadaM

El director general de Plural TV, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mardonio Carballo, llamó a reivindicar el uso de las lenguas indígenas como actos de dignidad y resistencia, en el marco del festival “Ciudad de México, Corazón de las Lenguas Indígenas”.

Destacó que estos espacios son fundamentales para visibilizar a los pueblos originarios y avanzar en el reconocimiento de sus derechos, al subrayar que “lo que no se nombra, no existe”.

Asimismo, reconoció la apertura del gobierno capitalino para impulsar iniciativas culturales y reiteró la importancia de fortalecerlas con justicia social y acceso a derechos para las comunidades indígenas.

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MSL