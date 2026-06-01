Mundial 2026: Rutas 14 y 0 del Trolebús estarán listas antes del inicio de la Copa

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que las nuevas rutas 14 y 0 del Trolebús estarán listas antes de la inauguración del Mundial del Futbol 2026, programada para el próximo 11 de junio en la capital del país.

Presentó los diseños de las unidades de la Línea 14 del Trolebús, dedicada a los animales silvestres del Sur de la capital como cacomixtles, tlacuaches y diversos reptiles; además la mandataria capitalina informó que tanto la Línea 14 como la 0 forman parte de la estrategia de movilidad que busca facilitar el traslado de residentes y visitantes durante el torneo internacional.

La Línea 14 del trolebús conectará Chapultepec con el Estadio Ciudad de México a través de un corredor de transporte eléctrico de entre 11 y 13 kilómetros de longitud, enlazará 10 alcaldías y más de 30 sistemas de transporte, entre Metro, Metrobús, Trolebús y Centros de Transferencia Modal (Cetram), con una demanda estimada de 235 mil usuarios diarios.

Mientras que la Línea 0 del Trolebús correrá de Chapultepec a Ciudad Universitaria por Circuito Interior y le han invertido aproximadamente 900 millones de pesos.

Diseño de las nuevas unidades del Trolebús ı Foto: Fernanda Rangel

Diversas mejoras en la CDMX rumbo al Mundial

El Trolebús no es la única obra que se preparó en la capital del país para recibir el Mundial 2026, pues desde hace algunos meses se comenzó con una remodelación en la Línea 2 del Metro.

Además de inaugurar baños públicos en zonas estratégicas de la Ciudad de México como Zona Rosa. El director de Servicios Metropolitanos (SERVIMET), Carlos Mackinley, empresa paraestatal encargada de operar los sanitarios, aunque no de adquirirlos, informó que en esta primera etapa se instalarán 26 módulos en distintos puntos de la capital. De ellos, siete ya se encuentran colocados y cuatro más serán instalados esta misma semana.

Los primeros sanitarios se localizan en Balderas, frente a la Biblioteca de México; dos más cerca del Monumento a la Revolución; otros dos en las inmediaciones del Jardín del Arte, en Sullivan; y dos adicionales en la Zona Rosa: uno en el cruce de Chapultepec y Liverpool y otro afuera de la estación Sevilla del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La Zona Rosa se llena de arte y memoria.



La rehabilitación de este espacio emblemático incorpora tres pasajes escultóricos en Amberes, Génova y Avenida Chapultepec, donde 29 esculturas recuperadas y nuevas piezas transforman el espacio público.



¡Ven a caminar la Zona Rosa y… pic.twitter.com/etGI0BlV7g — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 31, 2026

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LMCT