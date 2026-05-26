Inauguran primeros baños públicos inteligentes en CDMX; serán gratuitos hasta el 8 de junio

A 15 días del arranque del Mundial de Futbol 2026, la Ciudad de México puso en marcha una nueva red de sanitarios públicos inteligentes con la instalación inicial de siete módulos en puntos de alta afluencia del Centro Histórico y la Zona Rosa, los cuales serán gratuitos durante un periodo de prueba que concluirá el próximo 8 de junio.

El director de Servicios Metropolitanos (SERVIMET), Carlos Mackinley, empresa paraestatal encargada de operar los sanitarios, aunque no de adquirirlos, informó que en esta primera etapa se instalarán 26 módulos en distintos puntos de la capital. De ellos, siete ya se encuentran colocados y cuatro más serán instalados esta misma semana.

“Contar con sanitarios públicos accesibles y limpios en las ciudades es fundamental para garantizar la salud pública, la dignidad humana y la inclusión social”, señaló el funcionario durante la inauguración de uno de los módulos ubicados en la Zona Rosa.

Los primeros sanitarios se localizan en Balderas, frente a la Biblioteca de México; dos más cerca del Monumento a la Revolución; otros dos en las inmediaciones del Jardín del Arte, en Sullivan; y dos adicionales en la Zona Rosa: uno en el cruce de Chapultepec y Liverpool y otro afuera de la estación Sevilla del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

✨🦋 La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, inauguró 7 obras en Zona Rosa en @AlcCuauhtemocMx, las cuales van desde iluminación hasta instalación de sanitarios públicos nuevos. 🙌🏻🖌️ pic.twitter.com/eJfvo3Xf4P — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 26, 2026

Mackinley explicó que los sanitarios funcionarán con un sistema automatizado de limpieza. Cada usuario contará con nueve minutos de servicio y, una vez desocupado el espacio, la taza será higienizada automáticamente. Además, tras cada cinco usos se realizará una sanitización integral del módulo.

“El reto más importante de esta nueva propuesta es el mantenimiento. Hay muchas ciudades donde estos programas fracasaron por falta de mantenimiento y la jefa de Gobierno nos pidió que suceda exactamente lo contrario”, sostuvo.

El costo del servicio será de siete pesos por uso, aunque durante los primeros 12 días no tendrá costo. El pago podrá realizarse mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) y tarjetas bancarias; posteriormente también se habilitará el cobro en efectivo.

De acuerdo con el titular de SERVIMET, la ubicación de los sanitarios se definió tras recorridos y estudios realizados en todas las alcaldías de la ciudad, así como revisiones comparativas con cerca de 50 ciudades del mundo.

El funcionario añadió que el gobierno capitalino ya trabaja con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía capitalina, el C5 y la Policía Turística para reforzar la vigilancia en torno a estos espacios y prevenir situaciones de riesgo.

“Hoy inauguramos una nueva generación de baños públicos para la ciudad. Una gran capital también se mide por cómo cuida a sus habitantes en los pequeños, pero muy importantes, momentos de su vida diaria”, concluyó.

Recuperar la Zona Rosa es cumplirle a una ciudad que merece espacios dignos, seguros y llenos de vida.



Estas calles son historia, cultura y libertad. Aquí germinaron luchas fundamentales por la diversidad sexual y el derecho de todas las personas a vivir sin miedo y con orgullo.… pic.twitter.com/NQ9pFJWVh2 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 26, 2026

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LMCT