Congreso CDMX aprueba Ley del Sistema Público de Cuidados

El Congreso de la Ciudad de México aprobó unánimemente este 26 de mayo, la Ley del Sistema Público de Cuidados, la cual tuvo 64 votos a favor tras más de dos horas de discusión.

La nueva legislación establece formalmente la creación de estancias de cuidado para infantes de 0 a 6 años, espacios de atención diurna para personas adultas mayores y unidades de rehabilitación especializadas para personas con discapacidad, entre otros servicios prioritarios.

De acuerdo a legisladores, la nueva Ley del Sistema Público de cuidados implicó más de 720 horas de discusión parlamentaria, sin considerar los foros de consulta ciudadana que se requirieron para construir dicha legislación.

En conferencia de prensa el Secretario de Bienestar de la Ciudad de México, Pablo Enrique Yanes, dijo a medios que la implementación de la Ley del Sistema Público de Cuidados implicará una movilización importante de recursos, un enfoque multiescalar y también acciones multisectoriales.

“Es un punto de llegada, pero es sobre todo un nuevo punto de partida. Es una nueva construcción institucional de la política social. Yo lo he repetido varias veces que el los cuidados no son una política, no son un programa. Son un pilar del Estado social de derechos, del Estado de bienestar”, afirmó.

Aprueban en CDMX la Ley del Sistema Público de Cuidados ı Foto: Especial

Por su parte la Diputada local, Cecilia Badillo Obregón, expuso que un 30 por ciento de la economía de la capital del país la representa el trabajo de cuidados, por lo que se necesitaba reconocer al 70 por ciento de cuidadores que no tenían una remuneración laboral ligada a estas acciones.

La asignación de los recursos para el desarrollo de la infraestructura pública de cuidados comenzarán a ejecutarse hasta el Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2027, mismo que se definirá hasta diciembre de 2026.

Además, la nueva Ley del Sistema Público de establece como principio fundamental que el presupuesto asignado para este rubro no podrá ser menor al del año anterior, lo cual incrementará progresivamente sus recursos.

El origen formal de esta iniciativa data de 2017, año en el cual se reconoció por primera vez el derecho al cuidado en la Constitución Política de la Ciudad de México y se estipuló la necesidad de crear un sistema público de cuidados.

En 2018, la iniciativa entró en vigor y establecía un límite de cinco años para el establecimiento de una ley secundaria de cuidados, sin embargo, el plazo inicial expiró debido a la falta de acuerdos en el Congreso local.

Fue hasta agosto de 2025, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó ante el legislativo local una nueva propuesta para erradicar la división sexual del trabajo, reconocer el valor de las tareas de cuidado y garantizar el cuidado como un derecho humano en la capital del país.

¡El Sistema Público de Cuidados ya es ley!



Hoy en el @Congreso_CdMex aprobaron que el cuidado no debe recaer únicamente en las mujeres, sino asumirse como una responsabilidad colectiva y del Estado.



Legisladoras y legisladores de todos los partidos coincidieron en que esta… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 26, 2026

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MSL