Rehabilitan la Zona Rosa para impulsarla como polo turístico, cultural y de la diversidad de CDMX.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, supervisó esta mañana las obras de rehabilitación en la Zona Rosa, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, como parte de un Plan de Recuperación integral para renovar este emblemático polo turístico, cultural, gastronómico, comercial y de entretenimiento de la capital.

Al hacer uso de la palabra, Rafael Saavedra Álvarez, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Rosa, comentó que este evento no tiene precedentes, pues en sus casi cuarenta años de estar trabajando en la zona, esta jamás había sido visitada por un regente o un jefe de gobierno junto con su gabinete, por lo que agradeció la presencia de las autoridades.

Por su parte, el Secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, Enrique Irazoque Palazuelo, comentó que no solo se inauguran zonas rehabilitadas, sino también la revitalización de un área de alto valor patrimonial para la Ciudad de México.

La intervención contempló mejoras urbanas sustanciales, iluminación, arte público y turismo. Se definieron tres pasajes escultóricos con un total de 29 esculturas instauradas en la calle Amberes, Génova y Avenida Chapultepec, además de la intervención de 35 esquinas de cruce peatonal y vehicular para garantizar la movilidad.

De igual forma, se colocaron 800 luminarias, jardineras, bolardos y vegetación. A la par, se implementará un servicio de tranvía turístico en la colonia Juárez que recorrerá un circuito para conectar la Glorieta de los Insurgentes, el Ángel de la Independencia, el Museo de Cera y el Mercado de Artesanías.

La revitalización incorpora módulos de servicios turísticos y un sistema pionero de baños públicos inteligentes con acceso universal . ı Foto: Especial.

Al hablar, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, comentó que se aprovechó la próxima llegada de la justa mundialista para acelerar los trabajos de infraestructura.

“Estas obras son para los habitantes. El mundial se va, las obras se quedan y la diversidad se queda disfrutando la Zona Rosa”, afirmó la mandataria, tras explicar que la iniciativa responde a la participación de vecinos y comerciantes con recursos de tres fideicomisos de la dependencia de ordenamiento territorial y de Servimet, generando beneficios con los fondos que la propia zona produce.

En materia de seguridad e inclusión, Brugada Molina informó que se instalaron 24 luminarias en doce puntos emblemáticos con mensajes de género para sensibilizar sobre el derecho de las mujeres a vivir sin miedo, e instruyó a la secretaría correspondiente a incluir mensajes a favor de la comunidad LGBT.

“La luz aumenta la percepción de seguridad, contribuye con que la ciudadanía se apropie del espacio público y también favorece a la vida nocturna de la zona”, destacó la Jefa de Gobierno, al tiempo que recordó que todo el perímetro quedó readaptado con criterios de acceso universal.

Hoy inauguramos nuevas obras en la Zona Rosa. El @gobiernocdmx está transformando espacios dentro de nuestra comunidad para dignificarlos y preservar el valor cultural y social que poseen.



Estos espacios son símbolo de libertad. Su conservación es clave en la memoria histórica… pic.twitter.com/4kdCODAluj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 26, 2026

Asimismo, anunció la instalación de siete baños públicos, dos en Zona rosa y cinco más en puntos estratégicos de la alcaldía Cuauhtémoc, que estarán limpios y tecnológicamente adaptados con sistemas inteligentes de limpieza y agua, los cuales podrán pagarse con efectivo, tarjeta de crédito o la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Para concluir, la mandataria capitalina rememoró el peso histórico y social que posee este espacio para las libertades civiles en la capital del país. “Estamos contentos de recuperar esta zona de gran valor patrimonial, repleta de lugares en donde históricamente se encontraron generaciones de artistas y soñadores que hicieron de estas calles un símbolo de libertad e identidad”, expresó Brugada Molina, tras recordar que la comunidad LGBT encontró aquí un oasis donde germinaron luchas históricas por la libertad sexual: “Ames a quien ames, la Ciudad de México te ama”, concluyó.

La transformación de la Zona Rosa avanza. Recuperamos el espacio público para que vuelva a ser un lugar de encuentro, libertad, cultura y convivencia para todas y todos. pic.twitter.com/1qq64CRRZ2 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 26, 2026

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JVR