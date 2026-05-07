Refuerzan Trolebús Elevado tras abertura

EL TITULAR DE LA SECRETARÍA de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, informó que la separación de la estructura de un tramo de la Línea 10 del Trolebús Elevado, en la alcaldía Iztapalapa, fue algo previsto y actualmente hay obras de reforzamiento para garantizar su correcta operación.

En conferencia, el funcionario capitalino explicó que esta abertura, reportada por estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 7 Cuauhtémoc, del Instituto Politécnico Nacional, se debe a que el viaducto se encuentra en una zona lacustre con asentamientos constantes y diferenciales.

El Dato: El Servicio de Transportes Eléctricos de la ciudad ha destacado que este transporte es único a nivel mundial y se construyó para reducir 60 por ciento el tiempo de traslado.

“En diciembre del 2025, la junta alcanzó los niveles de separación que, conforme al manual de mantenimiento, alcanzaron los niveles de mayor esfuerzo, lo que implicó desarrollar un diseño específico, para que pudiéramos desarrollar el reforzamiento de ese punto en específico”, detalló el también arquitecto.

TE RECOMENDAMOS: SSN reporta 8 micromovimientos Encabeza Iztapalapa la actividad sísmica en lo que va de 2026

Basulto Luviano afirmó que en enero de este año se contrató el diseño correspondiente y los trabajos iniciaron hace aproximadamente 15 días para colocar elementos en las cabeceras de ambos apoyos, que permitan soportar la losa en el carril que corre de Meyehualco a Papalotl.

57.3 millones de viajes registró la Línea 10 del Trolebús en sus primeros dos años

De acuerdo con el titular de la Sobse, estas acciones permitirán un reforzamiento estructural y, al finalizar los trabajos, será colocada una junta constructiva para que el Trolebús Elevado circule de manera correcta.

Pese a la abertura reportada por los estudiantes politécnicos, el servicio de este transporte continuó con su operación regular y sin problemas.

“Está en funcionamiento el Trolebús; no se ha detenido la operación de este sistema, pero ya con la junta, permitirá su correcto funcionamiento”, dijo.

El pasado 29 de abril, la alcaldesa de Iztapalapa se reunió con alumnos del Politécnico para analizar la problemática en la estructura, por lo que, junto con Protección Civil, inició una evaluación de ésta.

En su Primer Informe de labores, en 2025, la Sobse indicó que la puesta en operación de la segunda etapa de este transporte, el 18 de mayo de ese año, con la apertura de la terminal Santa Marta permitió alcanzar una nueva cantidad máxima de 151 mil pasajeros transportados el 23 de mayo de ese periodo.