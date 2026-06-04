Maestros de la CNTE toman casetas de ingreso al Valle de México

Elementos de seguridad resguardan las acciones de los maestros disidentes.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron este jueves la caseta de Tlalpan con dirección a la Ciudad de México y la de San Marcos en la México-Puebla, donde abrieron las plumas para dar acceso gratuito.

“El paro, el paro, es culpa del estado. El maestro luchando también está enseñando. Secciones unidas, jamás serán vencidas”, dicen los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mientras toman los accesos de la caseta que conecta la CDMX con Cuernavaca.

También se prevé la toma de las casetas México-Toluca, México Querétaro y México-Pachuca.

Dentro de las consignas que gritan está una de las exigencias centrales: la negativa a un esquema de Afore y la demanda de pensiones.

“Sueldo de maestra para la Presidenta”, gritan.

En tanto, una comisión de la CNTE se reunirá esta mañana en la Secretaría de Gobernación para dar respuesta al plan sobre la Ley del ISSSTE de 2007 y la desaparición del Usicamm.

🚨Maestros de la CNTE tomaron la caseta de Tlalpan con dirección a la Ciudad de México y la de San Marcos en la México-Puebla, donde abrieron las plumas para dar acceso gratuito.https://t.co/nMMeOl8I2E pic.twitter.com/JVulWw8rwo — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 4, 2026

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FGR