Tren Ligero, abarrotado en ruta hacia el Estadio Ciudad de México, previo a inicio de Mundial 2026

El Tren Ligero, principal ruta de transporte público hacia el Estadio Ciudad de México, sede de la inauguración del Mundial 2026, se encuentra abarrotado por aficionados que lo utilizan para llegar al recinto.
Así quedó registrado en un recorrido realizado por La Razón de México a primera hora de este jueves 11 de junio, donde se mostró que los vagones y andenes del Tren Ligero se encuentran llenos a su máxima capacidad, por aficionados que lo utilizan para llegar al Estadio, antes de las 11:30 horas, cuando se tiene previsto el inicio de la ceremonia inaugural.
Elementos de seguridad en pasillos y andenes apoyaron la movilidad en el Tren Ligero, y recordaron que, este jueves, el acceso desde Tasqueña es exclusivo para usuarios con boleto en mano para el duelo inaugural en el Estadio Ciudad de México.
Aficionados saturan el servicio ‘Ride’ rumbo al Estadio Ciudad de México; así lucen las filas
El Tren Ligero de la Ciudad de México es el principal medio de transporte para llegar al recinto que albergará la inauguración de la Copa. Mientras que el acceso vehicular al mismo estará fuertemente regulado por cortes viales, en el marco del operativo Última Milla.
Ante esto, además del Tren Ligero, el Gobierno capitalino implementó el servicio Park Ride, un transporte redondo que parte de distintos puntos de la Ciudad con dirección al Estadio.
Tren Ligero, afectado por manifestaciones
A lo largo de la mañana, previo al inicio de la inauguración en el Estadio Ciudad de México, el Tren Ligero ha suspendido temporalmente el servicio en algunas de sus estaciones, principalmente debido a la presencia de manifestantes.
Por la mañana, a las 07:00 horas, el Tren Ligero informó en X que el servicio operaba con normalidad de Xochimilco a Tasqueña, sin hacer parada en la estación Estadio Azteca. Mientras que, desde la terminal Tasqueña, solo había servicio directo para la estación Estadio Azteca.
En su más reciente informe, a las 09:00 horas, indicó que reabría el servicio en el tramo Las Torres a Xochimilco, sin ascenso y descenso en Estadio Azteca, la cual tampoco opera en el tramo Xochimilco a Tasqueña.
Mientras que, nuevamente, se mantiene el servicio directo a la estación Estadio Azteca desde la terminal Tasqueña.
En tanto, sobre la calzada Tlalpan, donde avanza el Tren Ligero, manifestantes, principalmente colectivos de búsqueda, llevan a cabo una manifestación.
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