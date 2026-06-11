Tren Ligero, abarrotado en ruta hacia el Estadio Ciudad de México, previo a inicio de Mundial 2026

El Tren Ligero, principal ruta de transporte público hacia el Estadio Ciudad de México, sede de la inauguración del Mundial 2026, se encuentra abarrotado por aficionados que lo utilizan para llegar al recinto.

Así quedó registrado en un recorrido realizado por La Razón de México a primera hora de este jueves 11 de junio, donde se mostró que los vagones y andenes del Tren Ligero se encuentran llenos a su máxima capacidad, por aficionados que lo utilizan para llegar al Estadio, antes de las 11:30 horas, cuando se tiene previsto el inicio de la ceremonia inaugural.

#VIDEO | ¡EL TREN LIGERO LUCE LLENO A SEIS HORAS DE LA INAUGURACIÓN! 😩



La estación de Tasqueña del Tren Ligero luce llena a seis horas del inicio del partido. El servicio únicamente es para los aficionados que van al partido y deben enseñar su boleto o acreditación.



📹:… pic.twitter.com/8tkrjW9JEN — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 11, 2026

Elementos de seguridad en pasillos y andenes apoyaron la movilidad en el Tren Ligero, y recordaron que, este jueves, el acceso desde Tasqueña es exclusivo para usuarios con boleto en mano para el duelo inaugural en el Estadio Ciudad de México.

El Tren Ligero de la Ciudad de México es el principal medio de transporte para llegar al recinto que albergará la inauguración de la Copa. Mientras que el acceso vehicular al mismo estará fuertemente regulado por cortes viales, en el marco del operativo Última Milla.

#VIDEO | El acceso al Tren Ligero en Tasqueña es EXCLUSIVO para usuarios con boleto en mano para el partido inaugural del Mundial 2026. https://t.co/8f1mz1z5Uu



📹: @soyrangelisima / @Rdrig_x pic.twitter.com/69GaHyDsiy — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 11, 2026

Ante esto, además del Tren Ligero, el Gobierno capitalino implementó el servicio Park Ride, un transporte redondo que parte de distintos puntos de la Ciudad con dirección al Estadio.

¿Vas al Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio?🏟️✨

Ubica los puntos de Park Ride que ofrecerán un servicio especial para tu traslado al recinto.🚌

Sólo necesitas tu tarjeta de Movilidad Integrada (adquiérela en taquillas de Metro y máquinas expendedoras de Metrobús). pic.twitter.com/Pfmg2ntldt — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) June 4, 2026

Tren Ligero, afectado por manifestaciones

A lo largo de la mañana, previo al inicio de la inauguración en el Estadio Ciudad de México, el Tren Ligero ha suspendido temporalmente el servicio en algunas de sus estaciones, principalmente debido a la presencia de manifestantes.

Por la mañana, a las 07:00 horas, el Tren Ligero informó en X que el servicio operaba con normalidad de Xochimilco a Tasqueña, sin hacer parada en la estación Estadio Azteca. Mientras que, desde la terminal Tasqueña, solo había servicio directo para la estación Estadio Azteca.

#STEinforna



Tren Ligero



El servicio de Xochimilco a Tasqueña opera con normalidad sin realizar ascenso y descenso en la estación Estadio Azteca.



En la Terminal Tasqueña contamos únicamente con servicio directo a la estación Estadio Azteca. pic.twitter.com/ewKQf3ps4q — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 11, 2026

En su más reciente informe, a las 09:00 horas, indicó que reabría el servicio en el tramo Las Torres a Xochimilco, sin ascenso y descenso en Estadio Azteca, la cual tampoco opera en el tramo Xochimilco a Tasqueña.

Mientras que, nuevamente, se mantiene el servicio directo a la estación Estadio Azteca desde la terminal Tasqueña.

#STEinforna



Tren Ligero



El servicio de Xochimilco a Tasqueña opera con normalidad sin realizar ascenso y descenso en la estación Estadio Azteca.



De La Torres a Xochimilco tampoco realiza ascenso ascenso y descenso en la estación Estadio Azteca.



Y en la Terminal Tasqueña solo… — Servicio de Transportes Eléctricos CDMX (@STECDMX) June 11, 2026

En tanto, sobre la calzada Tlalpan, donde avanza el Tren Ligero, manifestantes, principalmente colectivos de búsqueda, llevan a cabo una manifestación.

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