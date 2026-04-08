‘Es un reto’: ¿Grecia Quiroz buscará la gubernatura de Michoacán para 2027?

Aunque el proceso electoral todavía parece distante, la política en Michoacán comienza a definirse de cara al 2027. En la mira se encuentra Grecia Quiroz, alcaldesa sustituta de Uruapan, quien ha manifestado su intención de contender por la gubernatura del estado.

Bajo el liderazgo del llamado “Movimiento del Sombrero”, Quiroz busca romper con las estructuras tradicionales, apoyada por sectores civiles y empresariales.

En declaraciones recientes, la alcaldesa confirmó que realiza una “valoración muy seria” sobre su futuro. Para ella, buscar la gubernatura no es un tema de ambición, sino de utilidad social.

Su postura es tajante, solo participará si existe una garantía de cambio real para Michoacán. “Si acepto es porque las cosas realmente tienen que cambiar para Michoacán”, sentenció, advirtiendo que su candidatura implicaría enfrentar a un sistema político profundamente desgastado por la corrupción.

“Yo estoy convencida de que, si llego a participar, yo sé que me voy a enfrentar a un sistema muy corrupto… que vamos a tocar intereses muy profundos”, expresó.

El proceso electoral iniciará desde septiembre 2026 ı Foto: Redes sociales

La fuerza de Quiroz reside en su conexión con la base social. La funcionaria destaca que el aliento cotidiano de los ciudadanos es su principal motor.

Según relata, es la propia gente quien la impulsa a buscar el cargo más importante del estado para dar continuidad a su labor.

¿Cuándo hay elecciones a la gubernatura en Michoacán en 2027?

El camino hacia las urnas ya tiene fechas clave definidas por las autoridades electorales. Las elecciones para la gubernatura de Michoacán se llevarán a cabo el domingo 6 de junio de 2027.

En estas elecciones se definirá quién ocupará la gubernatura para el periodo 2027-2033, pero además los michoacanos votarán para renovar los 113 ayuntamientos y las diputaciones del Congreso Local.

Aunque la jornada electoral se llevará a cabo en junio, el proceso arrancará formalmente en septiembre de 2026, lo que implica que a finales de este mismo año comenzarán a registrarse los primeros movimientos oficiales de precandidatos y la presentación de plataformas políticas.



