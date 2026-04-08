Evelyn Salgado evalúa preparativos para hacer del Tianguis Turístico Acapulco 2026 el mejor de su historia.

En seguimiento a los preparativos del Tianguis Turístico México 2026, la gobernadora Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, revisó, con el secretario de Turismo, Simón Quiñones Orozco, la logística de cara al inicio de este magno evento que regresa al Hogar del Sol en su edición número 50, celebrando ser el punto de encuentro más importante del turismo de México.

La mandataria estatal revisó las acciones de coordinación, promoción y logística, para que Guerrero luzca todo su potencial en riqueza turística, además del trabajo que hemos impulsado para recibir a la industria nacional e internacional.

“Junto al secretario de Turismo, Simón Quiñones, compartimos avances que fortalecen la conectividad aérea de Guerrero, con nuevas rutas que impulsan nuestro destino”, escribió la mandataria estatal en la red social X.

El Tianguis Turístico México ha sido catalogado como el principal impulsor de la promoción y comercialización de productos y servicios turísticos de México.

¡Tenemos importantes noticias para el #HogarDelSol! ✈️☀️Junto al secretario de Turismo, Simón Quiñones, compartimos avances que fortalecen la conectividad aérea de Guerrero, con nuevas rutas que impulsan nuestro destino. pic.twitter.com/sbixmpo554 — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) April 9, 2026

Tianguis Turístico llega a las 50 ediciones en 2026

El evento, se informó, ofrece la gran variedad de opciones culinarias con las que cuenta México, y dar a conocer su calidad e innovación en cada uno de sus platillos a participantes nacionales e internacionales.

El año pasado el evento de turismo se realizó en el estado de Baja California e inició con la Ceremonia de Inauguración desde el Rosarito Beach Hotel.

Días después, la secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, entregó el pase de estafeta al estado de Guerrero, para la histórica 50ª edición del próximo Tianguis Turístico.

En ese marco, el gobierno de Guerrero busca que el Tianguis Turístico Acapulco 2026 sea el mejor evento en su historia.

El Hogar del Sol, se informó, se alista para recibir del 27 al 30 de abril de 2026 a la máxima fiesta del turismo en América.

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JVR