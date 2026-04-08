Entregan rehabilitación del muelle de Mismaloya para impulsar turismo y conectividad en Jalisco.

Para fortalecer la infraestructura turística, la actividad pesquera y la conectividad marítima de la región, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, entregó concluida la obra de rehabilitación del muelle de Mismaloya, en Puerto Vallarta.

Acompañado por Luis Ernesto Munguía González, Presidente Municipal de Puerto Vallarta, David Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), y Sergio Miguel Martín Castellanos, Diputado Local, el mandatario estatal afirmó que este muelle amplía la ruta náutica de Jalisco.

“Estamos entregando ya terminado este muelle, en la continuación de la lógica de la escala náutica que hemos prometido; es decir, venir desde la Playa de los Muertos, poder llegar aquí a Mismaloya, poder ir a Boca de Tomatlán, a Las Ánimas, que la gente pueda desplazarse vía marítima”, sostuvo Pablo Lemus.

El proyecto representó una inversión de 82.2 millones de pesos e incluyó la renovación del muelle —con una capacidad de albergar tres embarcaciones al mismo tiempo—, así como la construcción de un parque lineal de 350 metros de longitud, con vista directa al mar, el cual podrá ser disfrutado por los habitantes de Puerto Vallarta, así como por turistas nacionales y extranjeros.

El muelle de Mismaloya fue intervenido para reforzar su infraestructura e incorporar señalización de piedra . ı Foto: Especial.

El alcalde vallartense, Luis Ernesto Munguía, agradeció al Gobernador del Estado por impulsar la rehabilitación del muelle, en el cual, dijo, el Ayuntamiento plasmará detalles artísticos para enriquecer la imagen urbana del sitio.

El Munícipe recordó que la playa de Mismaloya y su comunidad, fueron locaciones en la filmación de escenas de dos películas que mostraron al mundo la riqueza del puerto.

“Aquí se grabaron dos películas, que son también parte de la fama que tiene Mismaloya, ‘El Bucanero Escarlata’ y ‘La Noche de la Iguana’”, comentó Munguía González.

Otro beneficio que se desprende con la ejecución de este proyecto es la misión de convertirlo en un punto imperdible para quienes visitan este destino turístico de clase mundial.

El muelle de Mismaloya fue intervenido para reforzar su infraestructura e incorporar señalización de piedra que delimita el camino del muelle.

Con el objetivo de garantizar mayor seguridad y funcionalidad, además de la construcción de un arco de entrada, un andador de 968 metros cuadrados de superficie y un mirador nuevo, se incorporaron iluminación ecológica, mobiliario urbano, arbolado y vegetación.

La obra es resultado del cumplimiento de un compromiso del Gobierno de Jalisco con el desarrollo sustentable e impulso al turismo responsable en Puerto Vallarta.

David Zamora Bueno, titular de la SIOP, indicó que el muelle cuenta con una estructura funcional para la actividad turística, pesquera y social.

Añadió que el sitio cuenta con iluminación que realza la belleza de la zona donde está ubicado el muelle.

Cabe destacar que la rehabilitación del muelle permitirá mejorar la experiencia de los visitantes que realizan recorridos hacia Los Arcos y playas cercanas, además de mejorar las condiciones a quienes acuden a este punto turístico.

El Gobierno de Jalisco reafirma el compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura que fortalezca la economía regional y la conectividad marítima, preservando el patrimonio natural y cultural de la costa jalisciense.

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JVR