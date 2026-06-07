Evelyn Salgado refuerza acciones preventivas con alcaldes y alcaldesas de regiones afectadas por las lluvias 

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda reiteró el llamado a la responsabilidad y coordinación de las alcaldesas y alcaldes de municipios afectados por las lluvias que genera la Depresión Tropical Dos-E, fenómeno que continúa fortaleciéndose y mantiene su trayectoria hacia las costas de Guerrero.

En reunión virtual desde el puerto de Acapulco, la jefa del Ejecutivo indicó que el Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil como órgano que concentra la atención de los tres órdenes de gobierno para proteger y atender a la población, se mantiene en sesión permanente, fortaleciendo las acciones preventivas con las alcaldesas y los alcaldes del estado, sobre todo con los que están siendo afectados por las lluvias.

Evelyn Salgado informó el pronóstico que se prevé para las próximas horas, por lo que instruyó redoblar los esfuerzos, sumando a los Consejos Municipales de Protección Civil; sobre todo en las regiones Costa Chica, Costa Grande, Acapulco, Sierra, Centro y Montaña, donde se prevé la mayor cantidad de precipitaciones.

Reunión virtual con la gobernadora Evelyn Salgado. ı Foto: Cortesía

Señaló que en materia de prevención se determinó la suspensión de clases en las regiones mencionadas para este lunes 8 de junio; asimismo, exhortó a las autoridades municipales a verificar los refugios temporales, monitorear zonas de riesgos, redoblar el perifoneo preventivo y replicar la información oficial.

“No se trata de generar alarma, se trata de actuar de manera responsable. Nos hemos preparado y hemos trabajado en prevención” Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero



En la reunión virtual, la gobernadora atendió peticiones de alcaldesa y alcaldes sobre algunas deficiencias en el suministro de energía eléctrica, reportes que se canalizaron ante la Comisión Federal de Electricidad.

Finalmente, recibió los reportes y afectaciones menores ocasionados por las lluvias de las últimas horas, lo que es reflejo de los resultados en materia preventiva. La gobernadora refrendó la atención de su gobierno para todos los municipios del estado donde requieran de mayor apoyo.

“No están solas ni solas, cuentan con el apoyo del gobierno del estado y de la gobernadora” Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero



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