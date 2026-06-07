Elecciones en Coahuila: perfilan ‘carro completo’ para el PRI

Jornada electoral para renovar a los diputados locales del Congreso del Estado de Coahuila.

Con más del 70 por ciento de las actas computadas al corte de las 21:50 horas, la coalición PRI-UDC aventaja las elecciones locales en Coahuila para renovar las 25 diputaciones del Congreso estatal, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

En segundo lugar se ubica la coalición de Morena y el Partido del Trabajo (PT), que mantiene esa posición en cada uno de los 16 distritos electorales de la entidad.

En tanto, el partido Nuevas Ideas ocupa la tercera posición general, seguido por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del PAN, según los primeros resultados del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

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Sin embargo, los resultados definitivos se conocerán hasta el próximo 10 de junio, con los Cómputos Distritales que determinarán las votaciones en cada uno de los 16 distritos electorales.

Las 25 diputaciones en disputa integrarán la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, a partir del 1 de enero de 2027.

PRI ‘barrió’ con Morena: ‘Alito’ Moreno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, declaró la victoria de su partido, al señalar durante la jornada electoral la coalición “barrió” con Morena.

“El mensaje que se manda desde Coahuila a todo México es que claro que se puede, porque hoy no podrán presentar ningún argumento. Hoy hubo una participación transparente, equitativa y todo México tenía puestos los ojos en la elección de Coahuila. (...) La sociedad coahuilense habló, dijo ‘aquí en Coahuila caminamos para adelante’“, expresó ”Alito" Moreno.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, celebró el virtual triunfo de la coalición PRI-UDC y afirmó que se impusieron “contundentemente” ante “quienes promueven el odio, la división, la grilla y la mentira”.

“Hoy ganó Coahuila”, escribió el mandatario, quien aseguró que la ciudadanía favoreció a las y los candidatos del PRI para consolidar a Coahuila como “el mejor [estado] de todo México para vivir con nuestras familias”.

Morena acusa operación para pagar votos en Coahuila

En tanto, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó al PRI de operar un esquema de compra y coacción del voto durante la jornada electoral de Coahuila, mediante códigos QR, bases de datos y pagos que, según dijo, alcanzaron al menos 500 pesos por sufragio.

En conferencia de prensa en Saltillo, informó que Morena presentó denuncias ante el Instituto Electoral de Coahuila por presuntas irregularidades a favor del PRI, y aseguró que su partido entregará pruebas a las autoridades para que revisen el origen de los recursos usados en esa presunta operación.

Según la dirigente morenista, el mecanismo consistía en entregar un código QR a ciudadanos convocados por operadores priistas. Después de votar, la persona debía tomar una fotografía de la boleta marcada junto al código y subirla a un sistema digital para acreditar el sufragio y acceder al pago.

Morena denunció el pago en al menos 500 pesos por voto. Ariadna Montiel afirmó el partido tiene en su poder una base de datos relacionada con ese sistema y que solicitará una indagatoria financiera.

“Vamos a plantear que la Unidad de Inteligencia Financiera haga un rastreo de dinero porque los recursos que se han invertido para toda esta operación son millonarios y debe reconocerse su origen”, señaló.

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cehr