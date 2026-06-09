Raúl Morón rechaza relación con el crimen tras comparecer por el asesinato de Carlos Manzo

El senador de Morena, Raúl Morón Orozco, compareció este lunes ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán como parte de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez y rechazó cualquier vínculo con el crimen.

A su salida de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, el legislador afirmó que acudió con tranquilidad al llamado de las autoridades y reiteró que no tiene conocimiento sobre las circunstancias en que ocurrió el homicidio.

“Yo no soy testigo de nada. Yo no estuve en el lugar, no conozco nada, no sé las motivaciones”, declaró el exalcalde de Morelia al término de la diligencia.

La comparecencia se realizó en calidad de testigo, por lo que hasta el momento no existe ninguna acusación formal en su contra dentro de la carpeta de investigación.

🔴Entre gritos de “no estás solo”, el senador de Morena, Raúl Morón, acudió a comparecer ante la Fiscalía de Michoacán por el caso de Carlos Manzo.



El legislador asegura que no tiene “nada que esconder” y espera que con esto se deje de “especular” y de “sacar raja política”.… pic.twitter.com/LoLQfHG8OQ — Azucena Uresti (@azucenau) June 9, 2026

¿Por qué declaró Raúl Morón?

La Fiscalía de Michoacán citó al senador como parte de las indagatorias por el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025. La diligencia deriva de las investigaciones impulsadas tras las denuncias presentadas por Grecia Quiroz García, viuda del exalcalde y actual presidenta municipal de Uruapan.

Según explicó Morón, el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, le comentó que la solicitud para llamarlo a declarar fue realizada por Grecia Quiroz y por Juan Manzo, hermano del exedil asesinado y actual subsecretario de Gobernación de Michoacán.

El legislador insistió en que no existe ningún elemento que lo vincule con el caso y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades cuantas veces sea necesario.

El homicidio de Carlos Manzo mantiene abiertas diversas líneas de investigación por parte de la Fiscalía de Michoacán.

En el marco de las indagatorias también han sido llamados a declarar otros personajes de la política estatal, entre ellos el diputado federal Leonel Godoy Rangel y el exalcalde de Uruapan Ignacio Campos Equihua.

Por su parte, Grecia Quiroz ha reiterado su confianza en que las investigaciones permitan esclarecer el asesinato de su esposo y ha sostenido públicamente que “la justicia llegará”.

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MSL