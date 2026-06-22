MC impugna reforma electoral de Michoacán; acusa intento de frenar participación del Movimiento del Sombrero

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, anunció que este lunes su partido presentará una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la reforma electoral aprobada en Michoacán, al considerar que vulnera el derecho de participación política de organizaciones y candidaturas ciudadanas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente emecista sostuvo que las modificaciones avaladas por el Congreso local limitan la participación de proyectos políticos ajenos a los partidos tradicionales.

“El día de hoy presentaremos una Acción de Inconstitucionalidad ante la SCJN contra la reforma electoral que limita y restringe las candidaturas ciudadanas en Michoacán”, expresó Álvarez Máynez.

TE RECOMENDAMOS: Celebra designación en la Mañanera CSP felicita a la árbitra Katia Itzel por su designación como jueza central en Mundial FIFA 2026

El dirigente señaló que uno de los grupos que se verían afectados por la nueva legislación es el denominado Movimiento del Sombrero, organización con presencia en la entidad que busca participar en los procesos electorales.

“El Movimiento del Sombrero tiene derecho a participar y no permitiremos que Morena lo impida”, afirmó.

La reforma electoral fue aprobada por el Congreso de Michoacán el pasado 27 de mayo y ha generado críticas de distintos actores políticos, quienes consideran que algunos de sus cambios podrían dificultar la participación de organizaciones ciudadanas y candidaturas independientes.

Con la impugnación, Movimiento Ciudadano busca que la Suprema Corte revise la constitucionalidad de las modificaciones aprobadas por los legisladores michoacanos y determine si éstas respetan los derechos político-electorales establecidos en la Constitución.

El Movimiento del Sombrero fue fundado por Carlos Manzo, quien alcanzó la alcaldía de Uruapan impulsado por una plataforma ciudadana. Tras su asesinato, ocurrido en noviembre de 2025, el liderazgo político del grupo fue asumido por su esposa, Grecia Quiroz, quien actualmente se desempeña como alcaldesa de Uruapan.

El día de hoy presentaremos una Acción de Inconstitucionalidad ante la @SCJN contra la reforma electoral que limita y restringe las candidaturas ciudadanas en Michoacán.



El Movimiento del Sombrero tiene derecho a participar y no permitiremos que Morena lo impida. pic.twitter.com/hR0qIUWn2I — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) June 22, 2026

Te puede interesar

- CSP inaugura en BC Central Eléctrica de Ciclo Combinado

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR