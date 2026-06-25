Su plataforma de trabajo establece que la pacificación del territorio debe consolidarse atendiendo de raíz los problemas que originan la marginación.

Gladyz Butanda Macías dio un paso significativo en la política de Michoacán al registrarse formalmente ante Morena para liderar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en la entidad.

Arropada por militantes y simpatizantes, Butanda afirmó que su objetivo es "defender lo que hemos logrado y construir el futuro del estado", marcando un hito en la carrera por consolidar la Cuarta Transformación.

“Este proyecto es inclusivo”, afirma Gladyz Butanda

Desde la Ciudad de México, donde se llevó a cabo el registro el 25 de junio de 2026, la aspirante subrayó que este proyecto es inclusivo, “de todas y todos”, y no se limita a una sola persona.

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Enfatizó que la transformación ya está en marcha en Michoacán y que su labor será consolidarla para edificar el "segundo piso" de este movimiento.

Butanda Macías destacó la necesidad de un perfil preparado, cercano a la gente y capaz de entregar resultados tangibles.

“Como mujer, como arquitecta y como una servidora pública formada en la justicia social, sé perfectamente cómo traducir los ideales de nuestro movimiento en realidades para las familias michoacanas", declaró.

Gladyz Butanda se registra para liderar 4T de Morena en Michoacán. ı Foto: Especial.

Va por la construcción de la paz “desde las causas”

En su discurso, la morenista detalló su visión para el estado, enfocándose en la construcción de la paz “desde las causas”, la detonación del desarrollo regional y el cuidado de la unidad partidista a través del "diálogo y el respeto a las bases".

Estas propuestas buscan abordar desafíos clave en Michoacán con un enfoque social y comunitario.

Además, Butanda hizo hincapié en el momento histórico que vive el país, afirmando que “¡Es tiempo de mujeres!“.

Aclaró que esta no es una “cuota de género”, sino una nueva forma de gobernar con honestidad y sin dejar a nadie atrás, reflejando una tendencia creciente de liderazgo femenino en la política mexicana.

La aspirante refrendó su compromiso de recorrer cada rincón de Michoacán, incluyendo municipios, comunidades indígenas y autogobiernos.

Su objetivo es reunirse con todos los sectores de la población para llevar el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, centrado en la defensa de la transformación y la soberanía nacional.

Este registro marca un punto crucial en la antesala de la definición de la Coordinación Estatal, un puesto clave para la estrategia política de Morena en Michoacán.

La movilización de bases y el respaldo visible durante su registro subrayan la relevancia de su candidatura en el panorama político local.

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JVR