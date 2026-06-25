San Luis Potosí reduce delitos con estrategia integral de seguridad.

Las familias de San Luis Potosí experimentan una notable disminución en la delincuencia, con calles y espacios públicos que se perciben más seguros. Esta mejora es resultado directo de una estrategia integral de seguridad implementada en todo el estado, que combina el combate frontal al delito con el fortalecimiento tecnológico y la reconstrucción del tejido social.

La reducción en la incidencia delictiva es palpable, con cifras que muestran un descenso sostenido en delitos de alto impacto, tales como homicidios dolosos y robos con violencia. Esta tendencia positiva no se limita a la capital potosina y Soledad de Graciano Sánchez, sino que se extiende a los 59 municipios de la entidad.

Un pilar fundamental de esta estrategia ha sido la creación de la Guardia Civil Estatal. Este cuerpo de seguridad se reestructuró para contar con más elementos, altamente capacitados, mejor equipados y armados, operando bajo un enfoque preventivo y de estricta proximidad social para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Destacan coordinación en San Luis potosí

La Guardia Civil Estatal trabaja en estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Juntos, mantienen operativos permanentes en los tres niveles de gobierno, blindando el territorio potosino y asegurando una presencia constante en las comunidades.

La tecnología juega un papel crucial en este modelo. Se ha ampliado la infraestructura de vigilancia con la instalación de cámaras inteligentes y arcos lectores en accesos viales y zonas estratégicas. Esta red permite una capacidad de respuesta inmediata ante cualquier incidente, fortaleciendo la prevención y persecución del delito.

Atienden las causas de la inseguridad

Pero la seguridad va más allá de la fuerza y la tecnología. La estrategia se complementa con acciones diseñadas para mitigar las causas estructurales de la delincuencia. Programas de becas, apoyos alimentarios y fomento al empleo buscan ofrecer oportunidades y un futuro más prometedor a los potosinos.

Además, se ha puesto énfasis en la recuperación del entorno urbano. A través del rescate de espacios públicos, programas de pavimentación, instalación de alumbrado público y rehabilitación de parques y áreas deportivas, se han devuelto a las familias potosinas lugares dignos para la convivencia y la recreación segura.

“El compromiso de esta administración es claro: mantener un San Luis Potosí blindado y en paz, donde el progreso y la seguridad sean una realidad para todas las familias potosinas“, se destaca desde el gobierno estatal. Este modelo de trabajo integral busca consolidar un estado donde la confianza ciudadana se recupera día a día y el bienestar sea una constante.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR