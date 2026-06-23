Partido Verde no ha definido a Ruth González como candidata en San Luis Potosí: Manuel Velasco

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, Manuel Velasco Coello, aclaró que su partido aún no ha tomado una decisión sobre si la senadora Ruth González Silva se registrará como aspirante a la gubernatura de San Luis Potosí, y negó que existan fricciones con Morena por ese tema.

“Estamos haciendo un esfuerzo para poder llegar a acuerdos y a consensos en todos los estados del país, incluyendo San Luis Potosí, y estamos en un proceso de diálogo con la coalición”, afirmó.

El senador reconoció que Ruth González tiene margen legal para registrarse en el proceso interno de la coalición gobernante, y destacó su capital electoral: “Ganó la elección al Senado de la República con contundencia, prácticamente dos a uno, con cerca de 550 mil votos”. Sin embargo, precisó que la decisión es de ella. “Es una valoración de ella si decide hacerlo”, dijo.

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La senadora del PVEM Ruth González, el pasado 3 de febrero. ı Foto: Especial

Verde descarta ruptura de alianza por posible candidatura

Manuel Velasco también descartó que una eventual candidatura de González Silva en solitario implique una ruptura de la alianza entre el PVEM, Morena y el Partido del Trabajo (PT).

Recordó que el Verde ya compitió solo en San Luis Potosí en 2021 y en 2024. “Si compitiera solo en 2027, más bien sería lo mínimo, como ha competido en los últimos dos procesos”, señaló, aunque aclaró que el partido aspira a concretar la alianza.

En otro punto, el también exgobernador de Chiapas reconoció la existencia de un acuerdo entre Morena, el PVEM y el PT para evitar el llamado “chapulineo” dentro de la coalición, es decir, que aspirantes cambien de partido para eludir la regla antinepotismo, en alusión directa a la posibilidad de que algún candidato vinculado a funcionarios en ejercicio transite al Verde para participar en el proceso interno.

El coordinador de senadores del PVEM, Manuel Velasco. ı Foto: Cuartoscuro

“Sí, es correcto que exista respeto entre las dirigencias”, dijo Velasco Coello, aunque evitó pronunciarse sobre casos concretos. “ A mí no me toca hablar por nadie y por las aspiraciones de nadie , y más si la Constitución General de la República legalmente les permite aspirar”, añadió.

Esto, luego de que la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández Mora, afirmara que no habrá ‘chapulineo’ dentro de la coalición y que ya existe ese acuerdo con el Verde y el PT para blindar las reglas del proceso.

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