Congreso autoriza 11 licencias más a legisladores que buscan coordinaciones de la 4T

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó 11 solicitudes de licencia de diputados y senadores, la mayoría integrantes de Morena, quienes se separarán de sus cargos para participar en los procesos internos del partido rumbo a la definición de las Coordinaciones de Defensa de la Cuarta Transformación en distintas entidades del país.

Las licencias se suman a las 17 aprobadas la semana pasada para legisladores federales que también buscarán contender en el proceso interno morenista.

Las licencias aprobadas corresponden a la diputada Julia Arcelia Holguín Serna; las senadoras Nora Ruvalcaba Gámez, Ana Lilia Rivera Rivera, Reina Celeste Ascencio Ortega, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez y Verónica Díaz Robles; así como los diputados Gilberto Herrera Ruiz, Griselda Valencia de la Mora, José Narro Céspedes, Daniel Campos Plancarte y Ernesto Núñez Aguilar.

🔴 Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 23 de junio de 2026. https://t.co/rMB5fQgP6b — Senado de México (@senadomexicano) June 23, 2026

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