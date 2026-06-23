Congreso autoriza 11 licencias más a legisladores que buscan coordinaciones de la 4T

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó 11 solicitudes de licencia de diputados y senadores, la mayoría integrantes de Morena, quienes se separarán de sus cargos para participar en los procesos internos del partido rumbo a la definición de las Coordinaciones de Defensa de la Cuarta Transformación en distintas entidades del país.
Las licencias se suman a las 17 aprobadas la semana pasada para legisladores federales que también buscarán contender en el proceso interno morenista.
Las licencias aprobadas corresponden a la diputada Julia Arcelia Holguín Serna; las senadoras Nora Ruvalcaba Gámez, Ana Lilia Rivera Rivera, Reina Celeste Ascencio Ortega, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez y Verónica Díaz Robles; así como los diputados Gilberto Herrera Ruiz, Griselda Valencia de la Mora, José Narro Céspedes, Daniel Campos Plancarte y Ernesto Núñez Aguilar.
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