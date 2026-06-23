Morena-SLP abre puerta al Verde para guiar alianza

La dirigente estatal de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez, aseguró que, si el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) postula a un perfil diferente al de la senadora Ruth González a la gubernatura del estado, seguramente ellos encabezarán la coalición en las elecciones locales de 2027 entre ambas fuerzas políticas y el Partido del Trabajo (PT).

Sostuvo que la definición de las candidaturas y del posible liderazgo de la alianza dependerá de los perfiles que cada partido presente en el proceso electoral local.

El Dato: El proceso interno para definir a los candidatos en San Luis Potosí estará abierto hasta el 27 de junio, tanto de manera digital como presencial en el World Trade Center de la capital.

“Si en un momento dado hubiese otro prospecto, otro perfil del Partido Verde para la gubernatura, yo creo que igual y ellos serían los que fueran a la cabeza de la coalición”, señaló.

Rodríguez Velázquez aclaró que no existe una relación de conflicto con el PVEM en San Luis Potosí, aunque reconoció que tampoco hay un vínculo político directo entre las dirigencias locales de ambos partidos. “No es una relación ni buena ni mala, sino inexistente”, afirmó.

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No obstante, subrayó que las decisiones sobre posibles alianzas y candidaturas se toman a nivel nacional, por lo que corresponderá a las dirigencias centrales de Morena y sus aliados definir los acuerdos electorales rumbo a 2027.

Explicó que las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación no deben entenderse sólo desde una lógica electoral, sino como una estructura permanente de organización, información y cercanía con la ciudadanía en cada comunidad, colonia y municipio.

Señaló que existe comunicación constante entre las dirigencias nacionales de los partidos que integran la coalición, y que será en ese nivel donde se definan los términos de una eventual alianza.

Rodríguez Velázquez reiteró que respetará las determinaciones que se adopten desde la dirigencia nacional, encabezada por la secretaria de Organización, Ariadna Montiel Reyes, y la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, encabezada por Citlalli Hernández Mora, responsables de conducir las negociaciones políticas.

Además, Ozalia Rodríguez rechazó las versiones que indican que, en caso de ser ella la candidata de Morena al gobierno del estado, sería derrotada nuevamente por “el gallardismo”, y retó: “Saben lo que pasó en el ’24, no me voy a rendir, no soy una persona que se rinde”.

Sobre el hecho de que de los 17 estados donde habrá elecciones de gobernador, en 16 ya hay alianza de Morena, Verde y PT, menos en San Luis, Rita Rodríguez dijo que “tenemos reglas y esas reglas son no al nepotismo y que haya honestidad“.