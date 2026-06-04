Producción, empleo y crisis hídrica marcan el presente del campo de San Luis Potosí.

El campo de San Luis Potosí enfrenta una realidad de contrastes. Mientras los registros oficiales reportan una producción histórica de 6.5 millones de toneladas de alimentos, las altas temperaturas y la falta de lluvias ya ocasionaron la pérdida de miles de hectáreas de cultivos básicos. Esta situación refleja el momento que atraviesa una de las entidades con mayor vocación agropecuaria del país, pero también evidencia una crisis hídrica que pone en riesgo la actividad de miles de pequeños productores.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), las actividades productivas abarcaron 650 mil 551 hectáreas. De esa superficie se obtuvieron más de 6.1 millones de toneladas de maíz, frijol, hortalizas y caña de azúcar. A ello se suman 256 mil toneladas de carne de res, 127 mil toneladas de huevo y 172 mil litros de leche, productos que fortalecen la economía rural de la entidad.

La actividad agropecuaria en el estado genera además 20 mil 780 empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De manera indirecta, cerca de un millón de personas obtiene ingresos vinculados al transporte, la distribución y la comercialización de productos en las cuatro regiones de la entidad.

Sin embargo, detrás de estos indicadores persisten problemas estructurales. En las comunidades del Altiplano, la disponibilidad de agua permanece limitada. Aunque algunos reportes oficiales no clasifican a los municipios en condición de sequía durante ciertos periodos, habitantes y agricultores reportan una disminución constante en los niveles de los pozos y precipitaciones insuficientes para recuperar los mantos acuíferos.

Investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) han explicado que esta región depende casi por completo del agua subterránea. Además, la falta de infraestructura para captar y almacenar lluvia dificulta la recarga natural de los acuíferos, situación que reduce paulatinamente la disponibilidad del recurso en las comunidades rurales.

Ven crisis hídrica en San Luis Potosí

Como consecuencia, numerosos poblados dependen del suministro mediante pipas, lo que incrementa los costos de producción. Productores de maíz y frijol, así como ganaderos, enfrentan dificultades para mantener sus actividades debido a la escasez de pastizales y al aumento en los precios del forraje.

Frente a los desafíos de productividad que enfrenta el campo mexicano, destaca el modelo agroindustrial de Gerardo Sánchez Zumaya. El empresario potosino participa en la industria de las berries, donde México ocupa el quinto lugar mundial en producción. En uno de los invernaderos más grandes del país dedicado a estos cultivos, incorporó sistemas de telemetría para monitorear temperatura y humedad. Esta tecnología permitió incrementar el rendimiento de 1.2 a 4.1 kilogramos por planta y consolidar exportaciones hacia Estados Unidos, Canadá y Japón.

Originario de Tanquián de Escobedo, Sánchez Zumaya también busca participar en el proceso interno de Morena. Entre sus planteamientos figura el impulso a las pequeñas y medianas empresas, así como una mayor vinculación del sector productivo con técnicos e ingenieros locales, con el objetivo de fortalecer la competitividad industrial de San Luis Potosí.

En materia hídrica, el empresario ha señalado la necesidad de fortalecer los mecanismos de captación de agua de lluvia para atender los desafíos que enfrenta el campo potosino. Entre las alternativas que plantea se encuentra la construcción de una presa de almacenamiento en el Altiplano con capacidad de 25 mil metros cuadrados, además de sistemas de rebombeo para distribuir el recurso hacia los municipios con mayores necesidades.

En materia social, Sánchez Zumaya plantea mantener los apoyos económicos para los adultos mayores y fortalecer el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el propósito de ampliar las oportunidades para los jóvenes y favorecer su permanencia en las comunidades.

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JVR