A partir del 2 de junio

Nuevas rutas de Volaris fortalecen el intercambio comercial y turístico de San Luis Potosí

Autoridades del estado presidieron la inauguración de cinco nuevas rutas aéreas de la empresa Volaris

Sector aéreo en la entidad.
Sector aéreo en la entidad. Foto: Gobierno de SLP.
Por:
La Razón Online

Gracias a la visión estratégica del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la conectividad aérea de San Luis Potosí y consolidar al estado como un destino competitivo para el turismo, la inversión y el desarrollo económico, la titular de la Secretaría de Turismo, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presidió este martes la inauguración de cinco nuevas rutas aéreas de la empresa Volaris. A partir del 2 de junio, el Aeropuerto Internacional “Ponciano Arriaga” amplía su oferta de vuelos directos hacia Puebla, Puerto Vallarta, Guadalajara, Monterrey y Chicago, fortaleciendo los vínculos de la entidad con importantes centros económicos y turísticos de México y Estados Unidos.

Durante el evento, la secretaria de Turismo destacó que estas nuevas conexiones son resultado de la gestión y el impulso permanente del mandatario estatal para generar mayores oportunidades de crecimiento, movilidad e intercambio comercial. Señaló que San Luis Potosí continúa posicionándose como un polo estratégico de desarrollo nacional, capaz de atraer inversiones, visitantes y proyectos que impulsan la economía regional. Atestiguaron esta inauguración el secretario de Desarrollo Económico, Mario García Valdez; la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Aranza Puente; el administrador del aeropuerto, Marco Antonio Camarena, y la directora de Ventas de Volaris, Nanci Aidé Galaviz.

Con la apertura de las rutas hacia Chicago, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Puerto Vallarta, San Luis Potosí fortalece su papel como nodo logístico y de conectividad en el centro del país, facilitando el desplazamiento de turistas, empresarios y familias. Destaca particularmente el enlace con Chicago, ciudad que concentra una importante comunidad potosina, así como las conexiones con Guadalajara y Monterrey, sedes de la Copa Mundial de Futbol 2026. La expansión de operaciones de Volaris contribuirá al crecimiento de la actividad turística, comercial e industrial en las cuatro regiones del estado, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado de acercar a San Luis Potosí a los principales mercados nacionales e internacionales.

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