Nuevas rutas de Volaris fortalecen el intercambio comercial y turístico de San Luis Potosí

Gracias a la visión estratégica del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para fortalecer la conectividad aérea de San Luis Potosí y consolidar al estado como un destino competitivo para el turismo, la inversión y el desarrollo económico, la titular de la Secretaría de Turismo, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presidió este martes la inauguración de cinco nuevas rutas aéreas de la empresa Volaris. A partir del 2 de junio, el Aeropuerto Internacional “Ponciano Arriaga” amplía su oferta de vuelos directos hacia Puebla, Puerto Vallarta, Guadalajara, Monterrey y Chicago, fortaleciendo los vínculos de la entidad con importantes centros económicos y turísticos de México y Estados Unidos.

Durante el evento, la secretaria de Turismo destacó que estas nuevas conexiones son resultado de la gestión y el impulso permanente del mandatario estatal para generar mayores oportunidades de crecimiento, movilidad e intercambio comercial. Señaló que San Luis Potosí continúa posicionándose como un polo estratégico de desarrollo nacional, capaz de atraer inversiones, visitantes y proyectos que impulsan la economía regional. Atestiguaron esta inauguración el secretario de Desarrollo Económico, Mario García Valdez; la presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, Aranza Puente; el administrador del aeropuerto, Marco Antonio Camarena, y la directora de Ventas de Volaris, Nanci Aidé Galaviz.

Con la apertura de las rutas hacia Chicago, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Puerto Vallarta, San Luis Potosí fortalece su papel como nodo logístico y de conectividad en el centro del país, facilitando el desplazamiento de turistas, empresarios y familias. Destaca particularmente el enlace con Chicago, ciudad que concentra una importante comunidad potosina, así como las conexiones con Guadalajara y Monterrey, sedes de la Copa Mundial de Futbol 2026. La expansión de operaciones de Volaris contribuirá al crecimiento de la actividad turística, comercial e industrial en las cuatro regiones del estado, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado de acercar a San Luis Potosí a los principales mercados nacionales e internacionales.

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FGR