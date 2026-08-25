¿Quién es Darío Duque, el galán de la nueva versión de La Pícara Soñadora?

La nueva versión de La Pícara Soñadora está dando mucho de qué hablar por su elenco estelar lleno de talento joven y fresco. Ya te contamos sobre Abril Di Yorio, la actriz que interpreta a la protagonista, Lupita López, en esta nueva versión del melodrama mexicano.
La actriz retoma el papel que fue de Mariana Levy hace varios años; por otro lado, quien interpreta al personaje de Eduardo Palomo es el joven actor Darío Duque. A continuación, te contamos más sobre él.
¿Quién es Darío Duque?
Darío Duque es un actor cubano-español que tiene 27 años de edad, nacido a finales de mayo de 1999. Es poco lo que se sabe sobre su vida privada; sin embargo, en el pasado ha formado parte de algunos proyectos.
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En ese sentido, es conocido por sus papeles en 100 días para enamorarnos (2020), La rosa de Guadalupe (2008) y Tan cerca de ti, nace el amor (2026). Sin embargo, La Pícara Soñadora es su protagónico más importante.
El actor interpreta al personaje de Alfredo Rochild, el hijo desobligado de una familia rica que cambia de identidad para evitar salir con una mujer por órdenes de su padre. De este modo, se hace pasar por un hombre común llamado Carlos Pérez.
Y es que el heredero del negocio de los almacenes y debe casarse con Giovana Carini, un matrimonio arreglado entre los padres de ambos por el bien de las empresas.
Sin embargo, descubre en Lupita López su verdadero amor después de una serie de juegos al inicio inocentes, haciéndose pasar por su mejor amigo Carlos Pérez y trabajando junto a ella como empleado del almacén.
Duque se ha mostrado muy agradecido por formar parte de este nuevo proyecto. “Esta historia va a unir dos generaciones”, comentó sobre cómo un nuevo público conocerá la historia de una novela que conmovió a millones en la televisión.
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