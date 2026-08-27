Cristian Molina, reconocido DJ de Jamundí y Cali, Colombia, falleció con sólo 30 años. El joven llevaba varios días hospitalizado en Cuidados Intensivos debido al ataque que sufrió hace días, cuando tocaba en una fiesta en el departamento de Valle del Cauca.

La noticia de su asesinato ha generado conmoción entre colegas, seguidores y habitantes de la región, quienes lo recuerdan como un artista apasionado y cercano a su comunidad. Ha sido descrito en redes sociales como alguien talentoso, pues llegó a presentarse en múltiples escenarios.

Muere el DJ Cristian Molina, fue asesinado en plena presentación

El ataque contra el DJ ocurrió mientras Cristian Molina animaba una fiesta en la localidad de Jamundí, al sur del departamento del Valle del Cauca. Según reportes de medios locales como RCN Noticias, algunos sujetos armados ingresaron al lugar y dispararon contra él en plena presentación musical, lo que desató el pánico entre los asistentes.

Sus amigos y seguidores lo trasladaron de inmediato a un hospital en la ciudad de Cali, Colombia, que queda a unos 30 o 40 minutos de donde se encontraban. En el centro médico los doctores y personal de salud lucharon por salvarle la vida pues tenía varias heridas de gravedad.

Durante varios días, DJ Cristian Molina permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero finalmente murió el 19 de agosto de 2026, a los 30 años, reportó RCN Noticias.

La madre del DJ Cristian Molina y familiares recibieron muestras de apoyo y solidaridad a través de mensajes y comentarios en redes sociales, mientras artistas locales lamentaron la violencia que golpea al gremio musical en Colombia.

Algunos comentarios fueron: “Fuiste un guerrero”, “vuela alto”, “Paz a su alma” y “siempre estarás en nuestro corazón”.

Te puede interesar: