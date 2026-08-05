Más de 2 mil tortugas marinas llegan al mar durante festival en Veracruz

Miles de tortugas emprenden su camino al mar en playas veracruzanas

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAMP) liberó 2 mil 505 crías de tortuga verde, lora y carey durante la décima tercera edición del Festival de la Tortuga Marina, que reunió a unas 3 mil 855 personas en Playa Chaparrales, Veracruz.

Durante las actividades, personal del Santuario Playas del Totonacapan y 14 técnicos comunitarios condujeron la llegada de los ejemplares al mar bajo los protocolos establecidos para favorecer su supervivencia. El encuentro ocurrió del 31 de julio al 2 de agosto en el municipio de Cazones de Herrera.

El programa abrió con una jornada de limpieza en la cual habitantes y turistas recolectaron cerca de 70 kilogramos de residuos sólidos. También incluyó talleres ambientales, carreras, dinámicas recreativas, pintura, expresiones culturales y presentaciones artísticas.

Miles de tortugas emprenden su camino al mar en playas veracruzanas ı Foto: SEMARNAT

Con una obra teatral, niñas y niños de la comunidad Marco Antonio Muñoz expusieron la importancia de proteger estas especies y sus zonas de anidación. Los asistentes participaron además en el juego “Encuentra tu nido”, orientado a explicar las características de los quelonios que llegan a las costas veracruzanas.

Representantes de la Secretaría de Marina y del Gobierno Municipal de Papantla acudieron al encuentro. La organización estuvo a cargo de la Conanp, el Ayuntamiento de Cazones de Herrera y pobladores de la localidad anfitriona.

Autoridades ambientales reconocieron la labor de voluntarios, especialistas locales y sociedad civil en las tareas desarrolladas dentro del área natural protegida, administrada por la Dirección Regional Planicie Costera y Golfo de México.

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MSL