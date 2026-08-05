‘Estamos tranquilos’: Salud garantiza el abasto de medicamentos para 2027-2028

El abasto de medicamentos para el ciclo 2027-2028 está garantizado, aseguró el Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, quien aseguró que la Federación ha mantenido los esquemas de compra responsable para evitar que a la población le falten los insumos de salud.

Como réplica a las acusaciones hechas por políticos de oposición contra el modelo de adquisición de medicamentos, el funcionario contradijo los señalamientos durante su participación en la conferencia Derecho de Réplica.

Remarcó que el Gobierno de México comenzó con la planeación de adquisición desde hace más de un año para garantizar que el IMSS, IMSS Bienestar y el ISSSTE cuenten con los insumos necesarios.

Eduardo Clark García, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, ayer, en conferencia de prensa. Foto›Especial

Negó que los nuevos requisitos que estableció la Federación impliquen riesgos de desabasto.

“Aunque hay personas que dicen que los planes convenidos de la compra y los nuevos requisitos van a generar un riesgo de desabasto, nunca antes, desde que yo haya visto información de las compras consolidadas en cualquier administración, nunca antes habíamos tenido una compra contra, cuyos resultados fueran tan temprano en el año”, dijo.

Comentó que, por ahora, se aguarda a que se firmen los contratos correspondientes antes de septiembre, para así garantizar que haya abasto seguro en el año siguiente.

“Esta compra además se asoció con la industria para garantizar desde hace un año que podían ponerse ellos a cambiar en las líneas de producción, porque los medicamentos no se son de para otro. Les dimos un año, cosa que nunca había hecho en la historia para que empezaran a aprender qué comprar, qué invertir, a cuánta gente contratar… Es decir, estamos tranquilos que esta compra es la compra mejor ganada”, dijo.

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MSL