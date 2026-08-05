Gobierno reforzará etiquetado para garantizar que los medicamentos públicos no se vendan

La Secretaría de Salud anunció la implementación de un nuevo esquema de etiquetado para los medicamentos adquiridos por el Gobierno de México y destinados a instituciones del sector público, como el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar, con el objetivo de combatir el robo, el desvío y la comercialización ilegal de estos insumos.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, explicó que los laboratorios y empresas farmacéuticas contarán con un plazo de un año para incorporar cuatro elementos obligatorios en los empaques: La leyenda “Gobierno de México”; la leyenda “Propiedad del Gobierno Federal”; leyenda “Prohibida su venta” y el escudo nacional.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario señaló que la medida pretende facilitar la identificación de los medicamentos pertenecientes al sector público y evitar que sean vendidos en mercados informales o en establecimientos privados.

“Queremos que las personas sepan con claridad que estos medicamentos son gratuitos y que nadie puede cobrarles por ellos”, explicó.

Distribución de medicamentos. ı Foto: Archivo Cuartoscuro

Clark detalló que, además de las leyendas obligatorias, los empaques incluirán el mensaje: “La salud es un derecho. Medicamento gratuito. Prohibida su venta”, junto con el escudo nacional, una medida que, según indicó, fue validada por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La medida generó inquietud entre representantes de la industria farmacéutica, quienes advirtieron que la modificación de los empaques podría incrementar los costos de producción y retrasar la distribución de medicamentos.

De acuerdo con Rafael Gual funcionario, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) propuso incorporar códigos QR en lugar de los nuevos distintivos gráficos; sin embargo, la propuesta fue descartada debido a que el gobierno considera que la información debe ser visible de manera inmediata para la población.

En tanto el subsecretario recordó que el gobierno federal se encuentra en el proceso de adquisición de medicamentos e insumos médicos para los años 2027 y 2028, una estrategia que busca garantizar el abastecimiento en las unidades médicas del país.

Asimismo, señaló que la inversión prevista asciende a cerca de 350 mil millones de pesos y que se dará prioridad a las empresas que produzcan sus insumos en territorio nacional.

Al rededor del mundo se están investigando distintos medicamentos para tratar el COVID-19 ı Foto: larazondemexico

Clark reconoció que el desabasto y el desvío de medicamentos continúan siendo problemas para el sistema de salud; no obstante, aseguró que el objetivo principal de la administración es garantizar la disponibilidad de tratamientos para la población.

El funcionario indicó que, actualmente, el sector público distribuye alrededor de 250 millones de piezas de medicamentos cada mes a través del IMSS, el ISSSTE, el programa Salud Casa por Casa y otros sistemas de atención médica.

“Lo que buscamos es que las personas no tengan que recurrir a canales externos para obtener sus tratamientos y que reciban sus medicamentos de manera gratuita en las instituciones públicas”, concluyó.

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MSL