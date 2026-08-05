¿Cuánto dura el monzón mexicano y qué estados afectará con lluvias y tormentas?

Durante los últimos días se han registrado fuertes lluvias que han afectado a varios estados de la República mexicana, y se espera que estas continúen registrándose por varias semanas.

Este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el monzón mexicano del noreste del país entrará en interacción con inestabilidad atmosférica, lo que ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Asimismo precisaron que se registrarán lluvias fuertes en Sonora y Bajacalifornia Sur, con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera de manera simultánea.

La onda tropical número 24 se desplazará sobre el sur del territorio nacional, lo que ocasionará lluvias muy fuertes en Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Además se registrarán chubascos y lluvias fuertes en el noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste, incluyendo la península de Yucatán y el Valle de México.

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Además, una circulación anticiclónica generará un ambiente entre caluroso y muy caluroso con temperaturas superiores de 45 grados Celsius al norte del país, incluyendo a Baja California y Sonora.

La onda de calor prevalecerá al centro y este de Nuevo León, en el oeste de Tamaulipas, al este y sur de Oaxaca, y al centro y oeste de Chiapas; adicionalmente, el SMN precisó que mantienen bajo vigilancia el avance de la onda tropical número 24.

“Las condiciones descritas serán generadas por el monzón mexicano en el noroeste del país, inestabilidad atmosférica, canales de baja presión sobre el interior del país y la onda tropical número 24 que se desplazará sobre el sur de la República Mexicana” precisó el SMN.

El comportamiento de las #Temperaturas más altas y bajas que se registraron en #México puedes seguirlo a través de nuestros mapas diarios de temperatura máxima y mínima, así como el acumulado #Lluvias.https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/rmfPb4t4m1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 5, 2026

¿Cuánto dura el monzón mexicano?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, los monzones son. originados por el cambio de dirección de los vientos cálidos y húmedos, y se presentan en México desde finales de junio hasta septiembre.

Los monzones se caracterizan por el incremento de lluvias en los estados del noreste del país, y estas condiciones pueden variar en función de las características geográficas incluyendo la distribución de la tierra, los cuerpos de agua, y la latitud de cada región.

En México los monzones suelen durar entre dos y tres meses y menio, por lo que entre 12 y 15 semanas se registran lluvias de manera continua que afectan principalmente a Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit y Baja California Sur.

Se pronostican #Lluvias, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 50 km7h en zonas del noroeste, norte y noreste de #México.



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