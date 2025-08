Agosto, clave para completar abasto de medicamentos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el mes que inicia será clave para que lleguen los medicamentos a todo el país, al dar a conocer que en esta semana se inicia un esquema adicional de distribución para poder llegar a todo el territorio, incluso al “último municipio más alejado del país, ubicado en las zonas rurales”.

Al ser cuestionada respecto a que organizaciones sociales están convocando a una marcha nacional el próximo 10 de agosto, debido a que acusan que todavía hay desabasto, la mandataria federal aseguró que ya se ha adquirido el 96 por ciento de ellos.

15 días, plazo que farmacéuticas involucradas no respetan

“En esta semana se inicia un esquema adicional de distribución de los medicamentos (...) para poder llegar al último rincón del último municipio más alejado del país en las zonas rurales, que lleguen todos los medicamentos, y ahí, donde hay tratamientos oncológicos, que lleguen todos los medicamentos”, señaló.

Respecto a los lugares en los que todavía permanecen sin suministro de medicinas, Sheinbaum Pardo aseguró que es responsabilidad de las farmaceúticas.

“Tiene que ver principalmente con las farmacéuticas que se comprometieron a entregar en 15 días y pasan los 15 días y aún no han entregado. Ahí se toman medidas inmediatas de si no se entregan, hablar de inmediato con el proveedor, y si el proveedor no se compromete, se buscan otros proveedores con el mismo precio!”, mencionó.

La Presidenta dijo que se está trabajando permanentemente en el caso y que incluso se designó un equipo de trabajo.

“Nosotros pensamos que agosto va a ser clave para que lleguen todos los medicamentos a todo el país”, insistió.

Además, detalló que se han comprado prácticamente todos los que tienen que ver con atención oncológica.

“En la mayoría de los estados hay medicamentos oncológicos, y donde falta algún tipo se están tomando todas las medidas para que esto sea así”, explicó.

En días pasados, la Presidenta Claudia Sheinbaum presumió que su gobierno logró un ahorro de 50 mil millones de pesos en la compra de medicamentos lo que, dijo, representa la mejor manera de demostrar que se ha puesto en marcha un proceso transparente y minucioso en su adquisición.