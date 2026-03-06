Cuauhtémoc Blanco propone sancionar ‘denuncias falsas de mujeres’ y anuncia demanda contra diputadas de MC

El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, quien enfrenta una denuncia por presunto delito de violación en grado de tentativa presentada por su media hermana, anunció que prepara una iniciativa de ley para sancionar a quienes presenten denuncias falsas, además de adelantar acciones legales contra la bancada de Movimiento Ciudadano por el uso no autorizado de su imagen.

En entrevista previa a su participación en el llamado “Mundialito Legislativo”, torneo de futbol organizado por Morena en las canchas de la Cámara de Diputados, el legislador planteó que su propuesta buscaría equiparar las sanciones contra quienes realicen acusaciones falsas con las penas que podría enfrentar una persona denunciada.

“Imagínate, si a mí me acusan por esto, que me pueden aventar 30, 40, 50 años, que es totalmente mentira, pues hacerle lo mismo y tratar de denunciar a la persona que mintió, que te hizo daño, que aplastó mi imagen”, declaró.

Cuauhtémoc Blanco habla sobre la Selección Mexicana ı Foto: Mexsport

Cabe señalar que en el Código Penal Federal de México ya existe el delito de declaraciones falsas ante autoridad distinta de la judicial.

La denuncia contra el exgobernador de Morelos fue presentada en 2024 ante la Fiscalía General del Estado (FGE). El caso quedó congelado desde mayo de 2025 tras el cambio de fiscal en la entidad, instancia que anunció la integración de una nueva carpeta de investigación para solicitar el desafuero del legislador.

Blanco sostuvo que ya se presentaron testigos ante la autoridad y afirmó que el expediente no ha arrojado elementos en su contra.

“Estoy tranquilo, no me estoy escondiendo. Aquí estoy dando la cara y la voy a seguir dando”, señaló.

En paralelo, el diputado anunció que interpondrá una demanda por daño moral contra la bancada de Movimiento Ciudadano, encabezada por la legisladora Ivonne Ortega, por presuntamente utilizar su imagen en espectaculares en Morelos sin su autorización.

“A Movimiento Ciudadano le voy a meter una demanda del tamaño del mundo, porque usaron mi imagen sin autorización”, afirmó.

También adelantó que, una vez resuelta su situación legal, exigirá disculpas públicas a legisladoras que lo han señalado como violentador de mujeres, incluidas algunas integrantes de su propio partido.

Cuestionado sobre los señalamientos de diversas diputadas que lo califican como violentador, Blanco afirmó que su trayectoria en el futbol profesional lo ha acostumbrado a las críticas.

“Mi conciencia está muy tranquila. Y cuando estás tranquilo y tienes paz, no me importa que me digan violentador”, expresó el exfutbolista mundialista.

Además, adelantó que también formará parte de un partido de leyendas de la selección mexicana contra figuras de Brasil, como parte de los juegos conmemorativos rumbo al Mundial, y descartó solicitar licencia a su cargo para participar en estas actividades.

