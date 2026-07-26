¿Qué le pasó a Islam Dulatov, el modelo de Versace que llegó a UFC y fue hospitalizado?

Este 25 de julio la UFC informó que la cartelera principal de la noche sufrió una modificación importante, pues el peleador de peso wélter Islam Dulatov no se enfrentó a Wellington Turman debido a una enfermedad.

Debido a la enfermedad de Islam Dulatov, el combate de este y Wellington Turman del sábado fue cancelado de la cartelera principal de Abu Dhabi por la UFC; sin embargo, no brindaron más información al respecto.

Después de su debut en el octágono, Islam Dulatov se mantuvo alejado por un año debido a algunas dificultades que atravesaba su familia y también por su religión, pues un combate coincidía con el Ramadán.

La pelea de este sábado sería el regreso oficial del turco con doce triunfos a la UFC; sin embargo, no pudo extender sus victorias debido a la enfermedad que atraviesa en este momento.

¿Qué le pasó a Islam Dulatov?

Por medio de un breve comunicado publicado en la cuenta de Islam Dulatov, el equipo de gestión informó que pese a que durante las últimas semanas el turco se estuvo preparando, el peso pluma fue ingresado al hospital una noche antes de la pelea.

Precisaron que la causa de su hospitalización fue una infección para la cual recibió el tratamiento médico necesario, y pese a que se intentó llevar la pelea a cabo, decidieron junto a la UFC “retirarlo del combate en aras de su salud y bienestar”.

Puntualizaron que la prioridad en este momento es que Dulatov recupere su salud por completo, y señalaron que en cuanto sea posible él mismo emitirá una declaración sobre lo ocurrido.

“Lo sentimos mucho, especialmente por todos los fanáticos que esperaban con ansias esta pelea y han apoyado a Islam en cada paso del camino” se lee en el comunicado del equipo del turco.

Comunicado de Islam Dulatov ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es Islam Dulatov?

Islam Dulatov es conocido en el mundo de las artes marciales mixtas como “The Ripper” (El Destripador), tiene siete victorias por nocaut, cinco por sumisión y 11 primeros acabados redondos.

La última pelea del turco peso wélter se llevó a cabo el 19 de julio del 2025 contra Adam Fugitt, y esta terminó en el primer asalto a su favor por nocaut.

Dulatov nació el 2 de agosto de 1998 en Urus-Martan, Chechenia, Rusia; por lo que actualmente tiene casi 28 años de edad, mide 1.91 metros, pesa 77 kilogramos y forma parte de la división peso pluma.

Tanto Islam como su hermano mayor Djibril se dedicaron en sus inicios a ser modelos de marcas reconocidas como Lavin, Gucci, Alexander McQueen, Tommy Hilfiger, Hugo Boss y Versace.

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