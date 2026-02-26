UFC México 2026: ¿Cuántos y quiénes son los peleadores mexicanos hay un la función?

La UFC regresa a México para una nueva cartelera, que como era de esperarse estará llena de talento nacional, con ocho peleadores mexicanos que están listos para ir a una guerra y salir con la victoria.

No podía ser otra manera y el encargado de ser el estelar es Brandon Moreno, quien se enfrenta al joven inglés Lone’er Kavanagh, un rival que buscará apagar la fiesta mexicana en la UFC.

Todos los mexicanos en UFC México 2026

Brandon Moreno

The Assassin Baby llega con 32 años a su combate ante Kavanagh. Es originario de Tijuana tiene un récord de 23-9-2 y ya ha sido dos veces campeón de la UFC en peso mosca. Viene de su primera derrota por TKO o KO en su carrera, a manos de Tatsuro Taira.

David Martínez

El Doctor ganó su contrato con la UFC en el DWCS en 2024. Su récord profesional es de 13-1 y llega con racha de 9 victorias al hilo. Su más reciente triunfo fue ante Rob Font el 13 de septiembre de 2025.

Daniel Zullhuber

El Golden Boy entró en 2021 a la UFC tras ganar su contrato en el DWCS. Tiene marca de 15 victorias y 3 derrotas en el terreno profesional. Ha ganado tres de sus más recientes cinco duelos, aunque viene de perder dos combates al hilo; ante Esteban Ribovics y Michael Johnson.

Edgar Chairez

Edgar Chairez llega a UFC México como uno de los peleadores consentidos de la afición. Puro Chicali tiene marca de 2 victorias, 2 derrotas y 1 no contest en la compañía, pero es uno de los mexicanos con mayor futuro y es garantía de espectáculo con su 100 por ciento de finalizaciones.

De sus 12 victorias como profesional, Edgar tiene 4 triunfos por KO y 8 sumisiones. Tiene casi un año de inactividad. Su última pelea la ganó ante CJ Vergara el año pasado en UFC México.

Imanol Rodríguez

Imanol Himan Rodríguez es uno de los mexicanos que estará haciendo su debut en la UFC y no pudo tener mejor escenario que la CDMX. Con 26 años de edad el originario de Ensenada llega invicto con récord de 6-0 en MMA y tiene 100% de finalización (5 KO, 1 Sumisión).

Uno de sus entrenadores es la leyenda del deporte, Daniel Cormier, quien lo eligió para su equipo en TUF 33, en donde el mexicano llegó hasta semifinales. Pero ganó su contrato en el DWCS con KO ante Roque Conceicao.

Santiago Luna

Santiago Luna creció y convivió en la frontera entre México y Estados Unidos, con lo que se ganó su apodo de BorderBoy. En la Arena Ciudad de México será su segunda vez peleando en la UFC.

Debutó el 13-9-2025, venciendo por JO a Quang Le en el primer round. Es profesional desde 2023 y solo le tomó dos años llegar a la élite. Con 21 años de edad busca seguir impresionando al público.

Cristian Quiñonez

De Zacatecas llega Cristian Problema Quiñonez, un peleador de 29 años de edad que tendrá su primer enfrentamiento en 735 días. Su récord profesional es de 18-5, pero está urgido por la victoria, pues viene de dos derrotas al hilo en la UFC. La última vez que salió con el brazo en alto fue en 202 por TKO.

Regina Tarin

Haciendo su debut en corto aviso tenemos a Regina Tarin, quien es la promesa más grande que tiene México en la rama femenil. Con 21 años marcha invicta con 7-0 en el terreno profesional y fue el reemplazo de Sofia Montenegro para enfrentar a Ernesta Kareckaite.

