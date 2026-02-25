Brandon Moreno revela la razón que lo mantiene en la UFC y cómo el deporte le salvó la vida

Por tercer año consecutivo el bajacaliforniano Brandon Moreno es la pelea estelar en la visita de la UFC a México y antes de pisar la jaula el artemarcialista se tomó un tiempo para reflexionar sobre su carrera, sus ganas de ser campeón una vez más, así como recordar que el deporte le salvó la vida.

Nacido y criado en Tijuana, Moreno aseguró que “las MMA me mantuvieron lejos de una mala vida”. En el deporte el Bebé Asesino encontró una manera de sobresalir, al punto de hacer historia como el primer campeón de México en la empresa, que sigue siendo “la única razón por la que sigo aquí”.

▶ #Video | “En nombre no me da nada”

Brandon Moreno analiza lo peligroso que es enfrentar a Lone'er Kavanagh



📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/q0TWYy8isK — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 25, 2026

“Desde mi trinchera a mí el deporte me cambió la vida. Empecé a los 12 años y por ahí tuve un par de momentos en donde sí me gustó la fiesta y salir con amigos, la verdad es que las MMA me alejaron de las calles y de la mala vida”, dijo en conferencia de prensa previo a su pelea en UFC México.

El contendiente de peso mosca agregó que además del deporte tuvo “una gran educación desde casa, mis papás hicieron un gran trabajo conmigo, siempre estuve lejos del peligro, de las malas compañías. Eso fue para mí el deporte”.

El mensaje de Brandon Moreno se da un contexto de violencia en México. En días pasados se presentaron enfrentamientos y disturbios en diferentes estados del país, por lo que el peleador también hizo un llamado a la unión.

▶ #Video | “Yo encantado” 🤩

Brandon Moreno habla sobre lo que representa pelear de nueva cuenta como estelar en UFC en Ciudad de México



📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/xcPEArRKqh — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 25, 2026

“Mucha unión. Sería principalmente eso. Mucha unión en un momento muy difícil. Hubo mucho el rumor de si se cancelaba o no el evento. He estado un tiempo aquí y cuando salió la noticia la ciudad estaba muy tranquila, aquí no pasó nada, historia diferente a Guadalajara y Vallarta”, dijo.

Estos eventos provocaron que incluso se rumorara la cancelación del evento de la UFC en la Ciudad de México, pero todo sigue en pie, pues la capital no sufrió inconvenientes. Moreno agregó que en su ciudad natal sí hubo un par de altercados.

“En Tijuana, de donde soy y donde está mi familia, me dijeron que sí hubieran un par de disturbios. Es un tema bien complicado, sabemos y acarreamos de una larga historia de inseguridad, delincuencia en nuestro país y es lamentable porque empaña lo bonito que es México y exigirle un poco a las autoridades que hagan su trabajo”, indicó.

▶ #Video | El mensaje de Brandon Moreno para todo el pueblo mexicano



📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/fWNQyfm9xN — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 25, 2026

Brandon Moreno se prepara para enfrentar este sábado al inglés Lone’er Kavanagh, combate que el mexicano afronta con la idea de buscar mantenerse en la cima de la división de peso mosca, pese a que en popularidad no es una gran apuesta.

“En nombre no me da nada, pero es peligroso, es un peleador bueno, explosivo, es joven. Va a venir con hambre. El hecho de que es el underdog, va a querer utilizar esta plataforma para darse a conocer, eso lo hace peligroso. Pero me siento muy bien”, dijo sobre la pelea.

Además, asegura que se mantiene en el deporte porque su meta del campeonato no se ha borrado. Este 2026 se cumplen cinco años de la primera vez que Brandon Moreno ganó el título de la UFC.

▶ #Video | ¡Descartado! ❌



Brandon Moreno no tiene interés de pelear en la función de UFC en la Casa Blanca 🇺🇸



📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/GSpvrrQ410 — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 25, 2026

“Es la única razón por la que sigo aquí (ganar de nuevo el campeonato). He logrado cosas muy chidas. Me siento muy bien, mí meta en 2026 es mantenerme lo más activo posible, pero no me veo peleando a los 37 años ni de chiste. Quiero mantener mi cerebro, mantenerme saludable. Estoy enfocado a ganar”, dijo.

Sobre su último combate el mexicano dijo que trató de pasar la página y enfocarse en el futuro. Moreno viene de perder por nocaut técnico en el segundo asalto ante el joven prospecto japonés, Tatsuro Taira, quien ahora es el retador al título de peso mosca que tiene Joshua Van.

“La pelea pasada termina raro para mí. Siento que la detienen rápido, Pero traté de pasar rápido la página, concentrarme en que estaba sano, que no tenía contusiones. UFC me leyó la mente, porque yo les dije que quería pelear. Mu último combate fue el sábado y la negociación fue el martes”, dijo.

aar