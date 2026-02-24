Edgar Chairez, con gran sed de revancha en UFC

Edgar Chairez regresa a la jaula tras casi un año de inactividad. La última vez que peleó fue en la CDMX, curiosamente en donde este sábado enfrenta al brasileño Felipe Bunes como parte de la cartelera estelar de UFC México. Combate en donde busca un nocaut espectacular para el siguiente año estar “rozando el campeonato” de la empresa.

El originario de Baja California vivía su mejor versión después de enfrentar al estadounidense CJ Vergara. En dicha pelea ganó por sumisión, pero después de ahí todo cambió en su carrera. Un par de lesiones lo privaron de algunos combates que lo podrían haber llevado a la gloria.

El Dato: Es profesional desde 2016. Cuenta con cuatro victorias por KO, ocho por sumisiones y nueve de sus peleas ganadas han sido por finalización de primer round.

En exclusiva con La Razón de México, el pelador, afirmó que se encuentra al 100 por ciento y tiene sed de revancha para su pelea de este fin y que el siguiente año quiere estar en la órbita del título de peso mosca de la UFC.

“Estoy a tres peleas de estar en el top 3. Soy un peleador mediático, voy a conseguir la oportunidad. Yo creo que si no es al final de este año, el siguiente. Pero voy a estar ahí rozando el campeonato”, dijo el peleador mexicano, quien actualmente no está ranqueado.

Puro Chicali cree que después de este combate, del fin de semana, la promotora lo puede ranquear, en especial porque la clasificación del peso mosca es muy cambiante. Dentro de las ambiciones del peleador también está “estelarizar un evento en Ciudad de México”.

5 peleas tiene Chairez dentro de la promotora más importante de MMA en el mundo

“Yo la verdad el año pasado me prometí, y hasta lo dije varias veces, que yo quería ser el estelar este año. Creo que me frenaron esas lesiones porque di un salto increíble en mi nivel. Ganando una pelea importante tal vez puede estelarizar UFC México 2027”, aseveró.

Edgar Chairez tiene un récord profesional de 12 victorias, seis derrotas y un no contest (sin resultado). Pero dentro de UFC su marca es de 2-2-1, resultados a los que hay que darles su justa medida, pues esas dos derrotas fueron ante Joshua Van y Tatsuro Taira, hoy en día campeón y retador del peso mosca, respectivamente.

En esos combates, por alguna u otra razón, Chairez no llegó al cien por ciento físicamente. A pesar de ello sus peleas perdidas fueron por decisión unánime. Resultados que el bajacaliforniano calificó como “frustrantes” porque “no se consiguen las cosas que quieres, pueden ser pretextos o no, pero las dos veces que peleé con rankeados, el actual monarca y Taira, tenía algo” que lo afectaba.

Ahora que se encuentra mejor de salud pone su mirada en entrar en el ranking de peso mosca, una categoría que para el Puro Chicali es “muy rara”, porque con una victoria puedes entrar en el top de la división, como pasó con Lone’er Kavanagh, el rival de Brandon Moreno en el evento estelar de UFC México.

“El ranking de mi categoría está muy raro. Ganas una pelea como el rival de Brandon, que solamente ganó una y lo metieron a un evento tan importante. Así que éste es un trampolín. Ya di ese gran salto en mi pelea pasada, pero por las lesiones ya no pude seguir. Soy un peleador mediático y me voy a llevar la victoria”, comentó.

Por momentos Edgar Chairez tuvo tocados a Joshua Van y a Tatsuro Taira, pero no los pudo finalizar. El artemarcialista mexicano atribuye esas derrotas a una inmadurez deportiva que ha ido mejorando con el paso del tiempo. Su evolución lo ha hecho no ser desbocado al ataque y planear mejor sus victorias.

“Parte de la madurez deportiva. Ha sido algo en lo que me he enfocado, no tomar decisiones equivocadas. Yo creo que en esas peleas me dejé llevar mucho por la emoción en momentos donde los tenía tocados, cedí posiciones en donde me retenían y ya no pude continuar con la finalización. Ahora soy más cauteloso, ya soy más nivel UFC, en donde me tomo con calma la finalización”, explicó.

Para terminar, Edgar Chairez recordó lo emotiva que fue su última pelea. La Arena Ciudad de México se le entregó por completo. Durante su discurso tras vencer a CJ Vergara rompió en llanto al recordar a su fallecido abuelo/padre, momento en donde la afición empezó a corear su nombre.

“Creo que en cada pelea he logrado la conexión con la gente que es algo muy importante para nosotros. Una vez más soy local, una vez más voy contra un brasileño, tengo todo a mi favor y no hay que confiarse, pero es un punto para mí y estoy muy contento. Me he preparado mucho. El año afuera se me fue volando, no lo sentí. Vamos a darle esa victoria a la gente”, dijo.

El evento de UFC México se celebra el sábado 28 de febrero en la Arena CDMX. El combate estelar tiene al mejor peleador de MMA que ha salido de tierra tricolor, el tijuanense Brandon Moreno, quien busca una victoria ante el prospecto inglés Lone’er Kavanagh.

El Bebé Asesino busca una actuación que lo mantenga en la órbita de los mejores del mundo y con posibilidades de disputar de nuevo el título de peso mosca.

Ranking de peso mosca ı Foto: Especial

Edgar Chairez en la UFC ı Foto: Especial