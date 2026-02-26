UFC México: Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh, horario, fecha y dónde ver la pelea

La Ciudad de México recibe una vez más un evento de la empresa más famosa de MMA en el Mundo, con la llegada de UFC Fight Night: Moreno Vs Kavanagh en la Arena Ciudad de México. El orgullo del país, Brandon Moreno, se enfrenta al inglés Lone’er Kavanagh en el evento estelar.

Brandon Moreno, sexto renkeado del mundo en peso mosca y dos veces campeón de la categoría en UFC, toma una pelea que le puede quitar más de lo que le ofrece. Mientras que Lone’er Kavanagh va por la victoria más grande de su carrera.

¿Dónde ver UFC México, Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh?

UFC México, con la pelea estelar entre Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh, inicia este sábado 28 de febrero a las 14:00 horas, tiempo del centro de México con el evento preliminar y desde las 19:00 horas con las estelares. Toda la transmisión se podrá ver en exclusiva por Paramount Plus.

Cartelera de UFC México

Brandon Moreno (#6) vs Lone’er Kavanagh-Peso mosca

Marlon Vera (#9) vs David Martinez (#10)-Peso gallo

Daniel Zellhuber vs King Green-Peso ligero

Edgar Chairez vs Felipe Bunes-Peso mosca

Imanol Rodriguez vs Kevin Borjas-Peso mosca

Santiago Luna vs Angel Pacheco-Peso gallo

Cartelera preliminar

Ryan Gandra vs Jose Daniel Medina-Peso medio

Ailin Perez (#7) vs Macy Chiasson (#8)-Peso gallo

Cristian Quiñonez vs Kris Moutinho-Peso gallo

Douglas Silva de Andrade vs Javier Reyes-Peso pluma

Regina Tarin vs Ernesta Kareckaitė-Catchweight

Erik Silva vs Francis Marshall-Peso pluma

Damian Pinas vs Wes Schultz-Peso medio

Brandon Moreno y su récord peleando en México

La de 2026 es la octava visita de la UFC a México. Será el tercer año al hilo que la empresa haga un evento en la Ciudad de México y en cada uno de estos el peleador estelar es Brandon Moreno, quien no cuenta con el mejor de los récords en casa.

Peleando en la Arena CDMX el Bebé Asesino tiene dos derrotas, una ante Sergio Pettis y otra frente a Brandon Royval. Cuenta con un empate ante Askar Askarov y finalmente el año pasado consiguió la victoria ante Steve Erceg.

Brandon Moreno ha tenido tres veces en su carrera el cinturón de peso mosca de la UFC, dos de ellas como rey absoluto y otra como interino. Es una leyenda del deporte porque se convirtió en el primer peleador nacido en México en ser campeón de la empresa.

¿Cuántos mexicanos pelean en UFC este 28 de febrero?

Este año en UFC México habrá ocho peleadores tricolor. Siete hombres, incluyendo a Brandon Moreno, David Martínez, Daniel Zellhuber, Edgar Chairez, Imanol Rodríguez y Santiago Luna en la cartelera estelar, así como Cristian Quiñonez y Regina Tarin en las preliminares. Tarin es la única mujer mexicana en el evento.

Todos los mexicanos que pelean

Brandon Moreno

David Martinez

Daniel Zellhuber

Edgar Chairez

Imanol Rodriguez

Santiago Luna

Cristian Quiñonez

Regina Tarin

El combate coestelar es entre David El Doctor Martínez y el ecuatoriano Marlon Chito Vera, un veterano de mil batallas que incluso ya fue contendiente al título de peso gallo. Sobre este encuentro, el azteca dijo que es un gran logro estar en el ranking de su categoría y que la afición verá un gran show.