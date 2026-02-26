UFC México: Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh, horario, fecha y dónde ver la pelea

La Ciudad de México recibe una vez más un evento de la empresa más famosa de MMA en el Mundo, con la llegada de UFC Fight Night: Moreno Vs Kavanagh en la Arena Ciudad de México. El orgullo del país, Brandon Moreno, se enfrenta al inglés Lone’er Kavanagh en el evento estelar.
Brandon Moreno, sexto renkeado del mundo en peso mosca y dos veces campeón de la categoría en UFC, toma una pelea que le puede quitar más de lo que le ofrece. Mientras que Lone’er Kavanagh va por la victoria más grande de su carrera.
¿Dónde ver UFC México, Brandon Moreno vs Lone’er Kavanagh?
UFC México, con la pelea estelar entre Brandon Moreno y Lone’er Kavanagh, inicia este sábado 28 de febrero a las 14:00 horas, tiempo del centro de México con el evento preliminar y desde las 19:00 horas con las estelares. Toda la transmisión se podrá ver en exclusiva por Paramount Plus.
Rommel Pacheco, en negociaciones para que el Mundial de Clavados sí se realice en México
Cartelera de UFC México
- Brandon Moreno (#6) vs Lone’er Kavanagh-Peso mosca
- Marlon Vera (#9) vs David Martinez (#10)-Peso gallo
- Daniel Zellhuber vs King Green-Peso ligero
- Edgar Chairez vs Felipe Bunes-Peso mosca
- Imanol Rodriguez vs Kevin Borjas-Peso mosca
- Santiago Luna vs Angel Pacheco-Peso gallo
Cartelera preliminar
- Ryan Gandra vs Jose Daniel Medina-Peso medio
- Ailin Perez (#7) vs Macy Chiasson (#8)-Peso gallo
- Cristian Quiñonez vs Kris Moutinho-Peso gallo
- Douglas Silva de Andrade vs Javier Reyes-Peso pluma
- Regina Tarin vs Ernesta Kareckaitė-Catchweight
- Erik Silva vs Francis Marshall-Peso pluma
- Damian Pinas vs Wes Schultz-Peso medio
Brandon Moreno y su récord peleando en México
La de 2026 es la octava visita de la UFC a México. Será el tercer año al hilo que la empresa haga un evento en la Ciudad de México y en cada uno de estos el peleador estelar es Brandon Moreno, quien no cuenta con el mejor de los récords en casa.
Peleando en la Arena CDMX el Bebé Asesino tiene dos derrotas, una ante Sergio Pettis y otra frente a Brandon Royval. Cuenta con un empate ante Askar Askarov y finalmente el año pasado consiguió la victoria ante Steve Erceg.
Brandon Moreno ha tenido tres veces en su carrera el cinturón de peso mosca de la UFC, dos de ellas como rey absoluto y otra como interino. Es una leyenda del deporte porque se convirtió en el primer peleador nacido en México en ser campeón de la empresa.
¿Cuántos mexicanos pelean en UFC este 28 de febrero?
Este año en UFC México habrá ocho peleadores tricolor. Siete hombres, incluyendo a Brandon Moreno, David Martínez, Daniel Zellhuber, Edgar Chairez, Imanol Rodríguez y Santiago Luna en la cartelera estelar, así como Cristian Quiñonez y Regina Tarin en las preliminares. Tarin es la única mujer mexicana en el evento.
Todos los mexicanos que pelean
- Brandon Moreno
- David Martinez
- Daniel Zellhuber
- Edgar Chairez
- Imanol Rodriguez
- Santiago Luna
- Cristian Quiñonez
- Regina Tarin
El combate coestelar es entre David El Doctor Martínez y el ecuatoriano Marlon Chito Vera, un veterano de mil batallas que incluso ya fue contendiente al título de peso gallo. Sobre este encuentro, el azteca dijo que es un gran logro estar en el ranking de su categoría y que la afición verá un gran show.