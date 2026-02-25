David Martínez lanza duro mensaje para su rival antes de UFC México: “Me gusta la presión porque ahí soy más peligroso”

Antes de su pelea de este sábado en UFC México, el peleador David Martínez habló en conferencia de prensa sobre lo que le espera en su combate ante el ecuatoriano Marlon “Chito” Vera, un veterano de mil batallas que incluso ya fue contendiente al título de peso gallo.

Al respeto de su choque, el apodado “Doctor” dijo que es un gran logro estar en el ranking de su categoría, además que no ve como presión el presentarse frente a su afición, lo ve como la zona en donde es más peligroso.

“Me gusta mucho la presión porque ahí soy más peligroso”, dijo David Martínez, quien comentó que su rival también es “un peleador peligroso”, por lo que espera un gran combate en la Arena Ciudad de México.

David Martínez entró en el ranking de peso gallo luego de una impresionante victoria ante el experimentado Rob Font. Para ese duelo pocos pronosticaban una actuación tan dominante como la tuvo el mexicano.

“Es un gran logro, un honor para mí estar en el ranking de peso gallo. En todas mis peleas aprendo cosas nuevas. Siempre hay cosas que queremos mejorar. Hoy la gente puede esperara ver un David que ama lo que hace”, comentó.

El Doctor será uno de los ocho peleadores mexicanos que se presenten frente a su afición. Una cartelera llena de talento latino y por su parte el peleador comenta que es una gran responsabilidad ser el combate coestelar de la noche.

“Pelar en mi país, con mi gente, es una gran responsabilidad, estar con la gente que me vio nacer”, dijo. Reiteró que todavía tiene mucho que dar y que la afición no ha visto lo mejor que puede ofrecer.

“No han visto muchas cosas de mi, falta mucho que pueda mostrar. Tengo mucho que enseñar todavía. He evolucionado mucho”, aseguró el peleador mexicano.

David Martínez habló también sobre la situación actual que atraviesa el país, luego de los lamentables hechos de violencia que se vivieron en estados de la nación, como en Guadalajara.

“Quiero decirles que mucha fuerza, que tienen mi apoyo, el de los peleadores y el de México. Que se mantengan fuertes y unidos para imponerse a esa problemática”, dijo.

Para finalizar, Martínez reconoció el trabajo que hacen día con día las miles de personas que viven en México, gente trabajadora que lo hacen sentir orgulloso.

“La gente trabajadora que te enseña que el trabajo duro tiene sus recompensas, todo el trabajo duro de Mexico y su gente me hacen sentir orgullo”, indicó.

