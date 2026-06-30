¿Quién es Delmmy? Entrenadora personal que perdió su trabajo por una foto del Mundial 2026

¿Quién es Delmmy? Entrenadora personal y fitness coach que perdió su trabajo por una foto

En redes sociales, se hizo viral el caso de Delmmy, una entrenadora personal que perdió su trabajo por mandar una foto en la que se encontraba en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio de la Ciudad de México.

La fitness coach compartió una anécdota en la que le envió a un cliente con el que llevaba tiempo trabajando, una foto de su vista en el estadio, ya que ambos compartían el gusto por el fútbol. “Eso ocasionó que perdiera a mi cliente”, admitió.

@latifas817 Lady couch Dalmy pooweths2 sube un video chica viral donde ase referencia que qué opinan sobre que perdió a su cliente por mandarle mensaje a un casado y la esposa se enojó qué opinan ustedes mujeres sobre eso pero les tengo otro chisme k la involucra mucho mas fuerte #couch #casados #infieles #entrenadorapersonal #pooweths2 ♬ sonido original - LaTiFanyVip

“Para mi fue una foto sumamente inocente”, aseguró al señalar que en la imagen no sale nadie. “Horas más tarde recibo una llamada, era de la esposa. Lo primero que escucho es ¿sí sabes que andas con un casado?’“, relató.

Delmmy estaba sorprendida por la acusación, mientras que la mujer la cuestionaba por mandarle una foto a su marido, aunque no aparecía en lo absoluto. Ella le aclaró que era su entrenadora y que no hubo una segunda intención en la imagen.

Después, el cliente le llamó para pedirle perdón “por la escena de celos” y fue hasta el lunes que no llegó. “Me quedé esperando un mensaje para no hacerme perder el tiempo. Simplemente desapareció”, contó.

¿Quién es Delmmy? Entrenadora personal que perdió su trabajo por una foto

La entrenadora de hace llamar en redes sociales Delmmy Poowueths y en sus redes sociales, publica principalmente contenido sobre sus diversos viajes, así como fotos de su progreso físico y contenido motivador fitness.

Su cumpleaños es en febrero, aunque no ha dado detalles sobre su edad. En su Instagram, ha revelado que en un momento de su vida decidió cambiarla por completo y ahora trata de mantenerse en forma y con una buena salud por encima de todo.

“Tras años entrenando pero sin ponerlo como prioridad, problemas alimenticios y una vida llena de excesos; hace 2 años le di un giro a mi vida, a mis hábitos y la manera en la que veo la vida“, contó a sus seguidores en marzo. Ahora, la mujer ha ganado notoriedad por su historia viral.

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