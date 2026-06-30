Esperansa Grasia: De dónde es la estrella de TikTok, su nombre real y su edad

Con una comunidad de millones de seguidores en plataformas de redes sociales como Instagram y TikTok, Esperansa Grasia ha sabido destacar en el Internet gracias a su gran sentido del humor y personalidad única.

Actualmente, es colaboradora de ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos con una sección propia. Además, participó en el programa Tu cara me suena, por lo que ha sabido saltar de la vida común a ser una estrella en redes sociales y ahora, también de la televisión.

Recientemente, Esperansa Grasia ha hablado en el programa español sobre sus inicios en la trayectoria, revelando que antes no se animaba a publicar videos más que de sus perros, hasta que un día “le cambió el chip” y se encontró con una grata sorpresa de éxito en plataformas de contenido.

“Yo en ese entonces estaba en la cuarentena. Mi padre en la empresa regular, mi madre no tenía faena. Digo ‘guau, pues con esto (redes sociales) saco dinero, arreglo a la familia y yo me independizo”, se imaginó.

La joven se hizo famosa gracias a sus videos donde interpreta a varios miembros de una familia y compara situaciones cotidianas de lo que ocurriría en una familia en Estados Unidos y en una de España. Ella misma interpreta los papeles de Consuelo y de su hijo, Juanjo, y de Ashley, una adolescente americana.

¿De dónde es Esperansa Grasia? Nombre real y edad

El nombre real de Esperansa Grasia es Gemma Palacio. La originaria de España nació en el municipio de Liria (Llíria) y ha residido la mayor parte de su vida en la localidad de Benaguacil, en la provincia de Valencia.

Tiene 26 años de edad, pues nació el 20 de mayo del 2000. Su madre es de Chiva y su padre de Llíria. El matrimonio tuvo a otro hijo más, el único hermano de Gemma, Joan, que es menor que ella.

“Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeña, entonces yo empecé a cocinar muy pronto y por alguna razón pues hice una tortilla y mi hermano estuvo en el hospital. Se ve que el huevo no estaba bien, no olía bien ya al empezar. El olor no me gustó. Se lo di a todos. Hice un revuelto o algo así porque claro, con 11 años poco sabes hacer y le cogí manía a los huevos y a los secamanos”, confesó en el programa Martínez y Hermanos.

Antes de ser conocida en las redes sociales, Gemma Palacio estudió un ciclo formativo de Grado Medio relacionado con la contabilidad y llegó a trabajar como cajera en un supermercado para lograr independizarse.

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