¿Dónde nació Zion Suzuki, el portero de Japón, de dónde son sus padres?

El portero de Japón, Zion Suzuki, sorprende a los fans del deporte, pues su apariencia física no encaja con la idea tradicional de cómo luce una persona japonesa, lo que los lleva a cuestionarse el motivo detrás de su apellido y porqué juega con la selección asiática.

En la participación de los japoneses en el Mundial 2026, el guardameta destacó por su buen manejo de área, habilidad para salidas y reflejos que lo llevaron a atajar varios goles importantes durante el torneo.

¿Dónde nació Zion Suzuki y de dónde son sus padres?

Zion Suzuki nació en Newark, Estados Unidos el 21 de agosto de 2002. Su padre es ghanés, mientras que su madre es japonesa y fue al poco tiempo de su nacimiento que su familia se mudó a Urawa, en Japón, por lo que creció con la tradición y cultura asiática.

Su nombre es una referencia al Monte Sion, cerca de Jersualén. Mide 1.90 y pesa alrededor de 93 kilos Con 23 años de edad, es el portero de Japón en el Mundial 2026 y se trata de su debut en una Copa del Mundo.

Después del último partido de la selección en contra de Brasil, el famoso dejó un mensaje en su cuenta de Instagram donde agradeció por el apoyo que recibió durante el torneo mundialista, prometiendo mejorar para el futuro.

“Me haré aún más fuerte y sin duda volveré a este escenario. Gracias por todo su apoyo”, escribió para sus 509 mil seguidores, un número que creció en las últimas semanas, ya que al inicio del torneo tenía 164 mil seguidores.

Zion Suzuki ha sido abordado por equipos de gran renombre como el Manchester United en 2023, el cual él rechazó para permanecer en el Urawa Red Diamonds para seguir su proceso de formación.

Se consolidó en el futbol japonés y levantó tres títulos antes de dar el salto al futbol europeo. Ahora, defiende la portería del Parma Calcio en la Serie A.

Fue en el año 2022 que debutó en la selección de Japón, en un encuentro con Asia Occidental de 2022 contra Hong Kong. Además disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

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